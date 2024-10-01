CHP'li Gürer TBMM'de konuştu: Patates üretiminde süreç doğru yönetilmezse...

Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:38

Güncelleme: 01.10.2024 - 16:38

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında patateste yaşanan sorunları gündeme getirdi. Üreticinin maliyetin altında ürün sattığını, tüketicinin ise yüksek fiyatlarla karşılaştığını vurgulayan Gürer "Kamu, patates alımına girerek piyasayı dengelemelidir" dedi.

Gürer, Ankara’da bir marketten aldığı patatesleri göstererek, markette 13-15 TL arasında satılan patatesin tarlada üreticiden 4 TL'ye bile alınamadığını belirtti. "Süreç doğru yönetilmezse, üretici hasat sonrasında elinde kalan ürünle karşı karşıya kalacak ve market fiyatları artacak" dedi.

'FİYAT ARTIŞI DENGELENMELİ'

CHP’li Gürer, patates fiyatlarındaki istikrarsızlığın üretici ve tüketiciyi zor durumda bıraktığını, sürdürülebilir bir üretim modeli ile piyasanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Eylül ayında çeşitli kurumlara patates tüketimine ağırlık verilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Gürer, bunun yeterli olmadığını belirtti. "Kışlık patates, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkşeker ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla alınıp stoklanmalı, fiyat artışı dengelenmelidir" dedi.

PATATES DÜNYADA STRATEJİK ÖNEMDE

Patatesin dünya genelinde stratejik bir ürün olduğunu belirten Gürer, "Patates, birim alanda yüksek verim sağlıyor, besin değeri yüksek ve pek çok ülkede temel gıda ürünü olarak tüketiliyor" dedi. Dünyada 380 milyon ton patates üretimi yapıldığını belirten Gürer, Çin, Hindistan ve Ukrayna’nın başlıca üretici ülkeler olduğunu ekledi. Türkiye’de ise Orta Anadolu ve Ege bölgelerinin patates üretiminde önemli yer tuttuğunu ifade etti.

ÜRETİMDE YÖNETİM SORUNU

2023 yılında Türkiye’de 5,5 milyon ton patates üretimi yapıldığını belirten Gürer, TÜİK'in bu yıl için 6,5 milyon ton üretim öngördüğünü söyledi. "Patates üretimi dalgalanmalara açık bir tarımsal ürün. Kışlık patates depolanabilir, ancak yazlık patates değer bulamadığı için birçok ürün tarlada kaldı" dedi. Küresel iklim değişikliğinin de tarım üretiminde olumsuz etkiler yarattığını ekleyen Gürer, bu yıl yaşanan sorunların kötü yönetildiğini söyledi.

İHRACAT DESTEKLENMELİ

Patates üretiminin iç piyasa dengelenmesinin yanı sıra ihracatla desteklenmesi gerektiğini belirten Gürer, "2019 yılında patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Oysa, patates işlenmiş ürün olarak da ihraç edilebilir. Bu alanda prim desteği artırılmalı" dedi. Gürer, patatesin depolanabilen bir ürün olduğunu belirterek, kamu desteğiyle satışın mümkün olduğunu ve böylece patatesin çöp olmasının önlenebileceğini söyledi.