CHP’li Gürer: 'Tekstilde fiyatlar arttıkça ürünler rafta kalıyor!'

30 Ekim 2022 Pazar, 11:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Niğde Merkez esnaf ziyaretlerinden sonra Bor’da İstasyon caddesinde tüm esnafları tek tek ziyaret etti.

Bir hazır konfeksiyon mağazasını ziyaret eden CHP'li Gürer, işletme sahibi Ali Çiftçi’den yaşadığı sorunları dinledi.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yaptığını söyleyen işletme sahibi, fiyatların yaklaşık 3 kat artması nedeniyle müşteri sayısında da 3’te 2 oranında azalma olduğunu söyledi. Geçen yıl 75 liraya sattıkları bir çocuk giysisinin bu yıl 200 liraya, 250 liraya sattıkları ürünün ise 550 liraya çıktığını anlatan esnaf, bu nedenle müşteri sayısının sürekli azaldığını belirtti.

"550 LİRAYA ÇOCUK GİYSİSİ OLUR MU?"

Özellikle çocuk giysilerindeki fiyat artışlarının ürünlerin satılamamasına neden olduğuna değinen esnaf, “Bir çocuk giysisi 550 lira, çocuk çabuk büyüdüğü için vatandaş 3 ay sonra çocuğunun kullanamayacağı birini 550 liraya almak istemiyor” dedi.

"MAĞAZANIN IŞIKLARINI AÇMIYORUZ"

Dükkanın aydınlatmasından bile tasarruf yapmayı çalıştıklarını belirten esnaf Ali çiftçi müşteri yokken mağazamın ışıklarını yakmadıklarını, aksi halde en az 3 bin ila 5 bin lira arasında elektrik faturası geldiğini ifade etti. Kazancımızdan vazgeçtik sermayeyi korumaya çalışıyoruz” dedi.

"NAKLİYE ÜCRETİ 2 BİN 500 LİRADAN 15 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Ürünler Bursa ve İstanbul’daki toptancıdan aldıklarını söyleyen esnaf Ali Çiftçi geçen yıl 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında olan nakliye ücretinin bu yıl 15 bin liraya kadar yükseldiğini belirterek, “Kamyonun içindeki ürün zaten 15 bin lira etmiyor. Nasıl bu parayı verebiliriz?” diyerek nakliye ücretlerindeki artışın neden olduğu mağduriyete dikkat çekti.

"TOPTANCI ARTIK PEŞİN PARA İSTİYOR"

Sattıkları bir ürünün yerine aynısını koyamadıklarını dile getiren esnaf, eskiden çekle alışveriş yapabildiklerini ancak ekonomik kriz nedeniyle toptancıların artık peşin para istediğini, bu durumun da mağazacıları ciddi manada sıkıntıya soktuğunu anlattı.

GÜRER: AYAKTA KALMA ŞANSLARI YOK

CHP'li Gürer, esnafın artık borcu borçla ödemek için krediye yöneldiğini, o döngünün devam ettiği sürece işyerlerinin açık kalacağını, döngünün durması halinde işyerlerinin ayakta kalma şansının olmadığını belirtti.