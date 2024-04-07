CHP'li Gürer'den kamulaştırma kararına tepki: 'Ciddi risk'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 07.04.2024 - 12:49

Resmi Gazete’de yer alan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre Niğde’de altın ve gümüş madeni kurulması için acele kamulaştırma kararı alındı. İliç’te yaşanan maden faciasında toprak altında kalan işçilerin hala bulunamadığı günlerde alınan maden kararı dikkat çekti.

Konuyla ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kamulaştırmanın Niğde merkez, Bor ve Ulukışla bölgesi için ciddi risk yaratabileceğini ifade etti.

CHP'li Gürer, "Altın madeni çıkarılıp işleme aşamasında siyanür kullanılıyor. Niğde bir tarım kentidir. Hayvancılık ve çiftçilik ile geçim sağlanmaktadır. Bu arada mera ve tarım alanları farklı yatırımlara kurban ediliyor. Son olarak Niğde-Kayseri yoluna tarım alanlarına yeni organize sanayi kuruluyor ve burada kimyasal üretim yapılacağından söz ediliyor.Gümüşler altın aranacak bölge ve bunu işleme tesisi de kot farkı ile Niğde il merkezi ve Bor ile Ulukışla bölgelerinde yüksektedir. Bölge su kaynakları ve toprak dokusu için riskli yapıya sahiptir. Birilerine zenginlik sağlarken bölge tümden riske atılmamalıdır. Siyanür ile sağlanacak üretim tümden Niğde ilini tehdid eder boyuta ermesi olasılıktır. Bu karardan vazgeçilmelidir” diye konuştu.

MADENLER PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

CHP'li Gürer Niğde’de altın arama çıkarma işi Bolkar dağlarında madende devam ediyor. Kamyoncusu,işçisi ile çok sayıda kişi buradan ekmek yediği için riskine bakmadan maden faaliyet devam ediyor. Yoksulluk aç ölmektense bu tür yerlerde çalışmaya olanak tanıyor. O nedenle madenden büyük fayda sağlayanın Niğde katkısı da iş vermekten ibaret. Belirlenen alan ise daha büyük sorun yaratabilir” dedi.