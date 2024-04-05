CHP'li Gürer: 'Tarımda bir de fare sorunu eksikti!'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:04

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:10

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimi tehdit eden zararlılara dikkat çekti.

CHP'li Gürer, çekirge, akdeniz sineği, domates güvesi gibi üreticin başına bela olan zararlılara son aylarda fare istilalarının eklendiğini ve küresel iklim değişikliği yanında yanlış ve dengesiz tarım zehirleri kullanılmasının tarımda yeni sorunlar ürettiğini söyledi.

Gürer, “Tarımda sorunlar bitmiyor. Mevsimsel değişimlerin yanısıra tarım zehirlerinin yanlış ve bilinçsiz kullanılması sorunlara neden oluyor. Farklı bölgelerden arayan çiftçilerimiz bu yıl tarla faresi sayısında artıştan söz ediyorlar. Domates güvesi, Akdeniz sineği, çekirge saldırısı ile karşı karşıya kalmış olan çiftçilerimiz, bu dönemde tarla farelerinin artması nedeniyle üretim kaybının olacağını belirtiyorlar. Yeni dikilen ağaçların dip bölgelerini fareler kemirerek kurumasına sebep oluyor. Bu nedenle bazı bahçelerde çiftçiler ağaçlarını kesmek zorunda kalıyor. Küresel iklim değişikliğinin yarattığı sorunların ülkemiz üzerinde de olumsuz etkisi, tarımda farklı sorunların ve zararlıların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu arada, yanlış kullanılan tarım ilaçları nedeniyle yılanların önemli ölçüde yok olması, tarla farelerinin daha çok üremesine neden oluyor. Çünkü yılanlar, farelerin önemli bir kısmını tüketiyorlardı. Ülkemizde tarımda üretim kaybına neden olan zararlılarla ciddi mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

Akdeniz sineği özellikle narenciye, şeftali ve elma gibi ürünlere verdiği zarar nedeniyle her yıl üreticilerin önemli ürün kaybına uğramasına neden olduğunujn altını çizen gürer şözlerine şöyle devam etti:

"Tarla faresi ile oluşan zarara karşı yapılan ilaçlamada yeterli sonuç alınamadığı için bu konularda daha kapsamlı ve genişletilmiş çalışmalara yönelinmesi gerekmektedir. Çiftçilerimiz, tarla fareleri ile uğradıkları zararları tarım sigortası kapsamında ele alınıp, çözüm üretilmesini istiyorlar. Bu bağlamda, tarımın sorunu sadece üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrasından oluşmuyor, aynı zamanda zararlılarla ortaya çıkan önemli kayıplar da mevcut. Bu yıl tarla fareleri için önlem alınması ve çiftçilere çözüm üretilmesi gerektiğini belirttiler. Niğde'de özellikle Kılan ve Darboğaz gibi köylerde bulunan bahçelerdeki genç ağaçlara farelerin önemli zarar verdiğini belirtiliyor. Tarım zehirlerinin bilinçsiz kullanılması, yılan popülasyonunu azaltması ve yılan sayısının azalması ile kış mevsiminin sıcak geçmesi, fare sayısını artıran nedenler arasındadır.”

FARE İSTİLASI ÜRETİM İÇİN RİSK

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara bir de fare sorunun eklendiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleriyle mücadele ederken bir de fare sorunu ile karşı karşıya kalmış durumda. Tarla ve bahçeleri delik deşik olan çiftçilere ek bir gider yükü eklendi. Üreticiler mücadelede de beklediği sonucu alamıyor ”ifadelerini kullandı.

MEYVE AĞAÇLARI VE HUBUBATLAR TEHLİKEDE

Arpa, buğday ekili araziler ve meyve ağaçlarının köklerine zarar veren fareler ile ürün zararlılarının bir kez daha gündeme geldiğini belirten CHP'li Gürer zararlılara ve mevsimsel değişikliği ile oluşan sorunlara karşı önlemlerin artırılması gerektiği belirtti.

Ulukışla’nın Kılan köyünde üretici Osman Eren, “Farelerin zarar verdiği 50 ağacı kestim. 4 yaşındaki ağaçların köklerine yakın kısımlarının tarla faresi tarafından kemirilmesi nedeniyle ağaçlar kuruyor. Bahçe zeminine verdiği zarar ve ağaç dip kökleri kemirmesi ile verdiği zarara ek birde fidanın toprağa yakın bölümlerini, yakın kısımlarını kemirerek ağaçların kurumasına sebep oluyor. Önlemler alsak da sonuç alamadık. Tarım ilaçlarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu arada tarım ilaç fiyatları da arttı. Artan girdiler yanında ek bir maliyet daha çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ücretsiz etkili ilaç dağıtılsın” dedi.

TARIM İLAÇLARI DOĞANIN DENGESİNİ BOZDU

Mevsimsel değişikliklerin etkisi yanında tarım ilaçlarının aşırı ve bilinçsiz kullanılmasının doğanın dengesini bozduğunu belirten CHP’li Gürer, “Tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması doğanın kendi dengesini bozdu. Tarım ilaçlarının aşırı ve yanlış kullanımı, doğal dengeyi Oluşturan bazı canlıların azalmasına ve zararlı popülasyonlarının çoğalmasına yol açtı. Bu da doğal ekosistemin dengesini bozdu. Doğal dengeyi koruyarak zararlılarla mücadele etmek, uzun vadede daha sürdürülebilir bir tarım uygulaması sağlayabilir” dedi.

ÇİFTÇİLER KENDİ MÜCADELESİNİ VERİYOR

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Fare istilasıyla mücadelede çiftçilerin denediği farklı yöntemlerin henüz istenen sonucu vermediğini gösteriyor. Dolayısıyla, tarım uzmanları ve ilgili kurumlar arasında daha etkili ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, çiftçilere doğru yönlendirme ve teknik destek sağlanarak fare istilasıyla başa çıkmalarına yardımcı olunmalıdır. Bu hem çiftçilerin ürün kayıplarını azaltacak hem de tarımsal üretimi sürdürülebilir kılacak önemli bir adım olacaktır” şeklinde konuştu.