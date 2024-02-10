CHP'li Gürsel Tekin: İstanbul’da kira bedeli son 2 yılda yüzde 304 arttı
CHP'li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından İstanbul'daki kira fiyatlarını paylaştı. Tekin, "Son 2 yılda İstanbul’da kira bedeli yüzde 304 arttı" dedi.
CHP’li Gürsel Tekin, İstanbul'da bugün 100 metrekare bir ev kiralarsanız ödeyeceğiniz bedel ne kadar" başlığıyla bir ileti paylaştı.
Tekin'in paylaşımına göre en ucuz kira fiyatı 11 bin 899 TL ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Kira fiyatlarının merkez değil çevre ilçeler olduğunu belirten Tekin, "Son 2 yılda İstanbul’da kira bedeli yüzde 304 arttı. Türkiye’de geliri böyle artan kimse yok. Bu tablonun tek mimarı AKP hükümetidir. AKP İstanbul’a ihanet etti" sözleriyle tepki gösterdi.
Tekin paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
İstanbul’da bugün 100m2 bir ev kiralarsanız ödeyeceğiniz bedel ne kadar?
Bakın merkez ilçeler değil, çevre ilçelerde tablo şöyle:
Çatalca: 13 bin 008 TL
Eyüpsultan: 20 bin 700 TL
Gaziosmanpaşa: 17 bin 120 TL
Zeytinburnu: 14 bin 679 TL
Büyükçekmece: 16 bin 420 TL
Kağıthane: 17 bin 691 TL
Küçükçekmece: 16 bin 830 TL
Pendik: 16 bin 22 TL
Ümraniye: 18 bin 129 TL
Bayrampaşa: 15 bin 85 TL
Avcılar: 14 bin 935 TL
Bağcılar: 13 bin 183 TL
Güngören: 13 bin 398 TL
Sultanbeyli: 13 bin 423 TL
Tuzla: 17 bin 224 TL
Esenler: 12 bin 626 TL
Arnavutköy: 12 bin 6 TL
Başakşehir: 20 bin 17 TL
Beylikdüzü: 18 bin 421 TL
Çekmeköy: 17 bin 332 TL
Esenyurt: 11 bin 899 TL
Sancaktepe: 14 bin 468 TL
Sultangazi: 12 bin 508 TL
Son 2 yılda İstanbul’da kira bedeli yüzde 304 arttı. Türkiye’de geliri böyle artan kimse yok.
Bu tablonun tek mimarı AKP hükümetidir. AKP İstanbul’a ihanet etti, İstanbul AKP’ye gereken dersi bir kez daha verecek.
İstanbul’da bugün 100m2 bir ev kiralarsanız ödeyeceğiniz bedel ne kadar?— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) February 10, 2024
Bakın merkez ilçeler değil, çevre ilçelerde tablo şöyle:
??Çatalca: 13.008 TL
??Eyüpsultan: 20.700 TL
??Gaziosmanpaşa: 17.120 TL
??Zeytinburnu: 14.679 TL
??Büyükçekmece: 16.420 TL
??Kağıthane: 17.691 TL… pic.twitter.com/X6E1PV8afI
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