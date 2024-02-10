CHP'li Gürsel Tekin: İstanbul’da kira bedeli son 2 yılda yüzde 304 arttı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 10.02.2024 - 16:30

CHP’li Gürsel Tekin, İstanbul'da bugün 100 metrekare bir ev kiralarsanız ödeyeceğiniz bedel ne kadar" başlığıyla bir ileti paylaştı.

Tekin'in paylaşımına göre en ucuz kira fiyatı 11 bin 899 TL ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Kira fiyatlarının merkez değil çevre ilçeler olduğunu belirten Tekin, "Son 2 yılda İstanbul’da kira bedeli yüzde 304 arttı. Türkiye’de geliri böyle artan kimse yok. Bu tablonun tek mimarı AKP hükümetidir. AKP İstanbul’a ihanet etti" sözleriyle tepki gösterdi.

Tekin paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

İstanbul’da bugün 100m2 bir ev kiralarsanız ödeyeceğiniz bedel ne kadar?

Bakın merkez ilçeler değil, çevre ilçelerde tablo şöyle:

Çatalca: 13 bin 008 TL

Eyüpsultan: 20 bin 700 TL

Gaziosmanpaşa: 17 bin 120 TL

Zeytinburnu: 14 bin 679 TL

Büyükçekmece: 16 bin 420 TL

Kağıthane: 17 bin 691 TL

Küçükçekmece: 16 bin 830 TL

Pendik: 16 bin 22 TL

Ümraniye: 18 bin 129 TL

Bayrampaşa: 15 bin 85 TL

Avcılar: 14 bin 935 TL

Bağcılar: 13 bin 183 TL

Güngören: 13 bin 398 TL

Sultanbeyli: 13 bin 423 TL

Tuzla: 17 bin 224 TL

Esenler: 12 bin 626 TL

Arnavutköy: 12 bin 6 TL

Başakşehir: 20 bin 17 TL

Beylikdüzü: 18 bin 421 TL

Çekmeköy: 17 bin 332 TL

Esenyurt: 11 bin 899 TL

Sancaktepe: 14 bin 468 TL

Sultangazi: 12 bin 508 TL

Son 2 yılda İstanbul’da kira bedeli yüzde 304 arttı. Türkiye’de geliri böyle artan kimse yok.

Bu tablonun tek mimarı AKP hükümetidir. AKP İstanbul’a ihanet etti, İstanbul AKP’ye gereken dersi bir kez daha verecek.