CHP'li Karabat: Vatandaşın yıllık geliri 564 bin lira diyerek halkla alay ediliyor

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “vatandaşın yıllık gelirinin 564 bin TL olduğu” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Karabat, X hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek'in açıklamalarını “yalan” ve “gerçekleri gizleme çabası” olarak nitelendirerek, halkın yoksullukla mücadele ettiğini belirtti.

"ÇARŞIDA PAZARDA GİDİN SORUN"

CHP’li Karabat, paylaşımında AKP desteğinin ve Mehmet Şimşek'in “milli gelirin arttığı, halkın zenginleştiği” yönündeki söylemlerini eleştirerek, gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. Kişi başına milli gelirin 15 bin 463 dolar olarak açıklandığı ve 36,50 TL'lik dolar kuru üzerinden bunun yaklaşık 564 bin 400 TL'ye denk geldiğini ifade eden Karabat, "Çarşıya, pazara, kent lokantalarına, okulların önlerine gidin ve sorun 'Yıllık geliriniz 564 bin TL’yi buluyor mu?' diye.." dedi.

"SERVET TRANSFERİ DEVAM EDİYOR"

Karabat, mevcut maaş ve emekli aylarını sıralayarak, resmi listelerden halkın gerçek yaşamının yansıtılmadığını savundu. En düşük memur maaşının maaşı 43 bin 726 TL (yıllık 525 bin TL), en düşük memur emekli aylığının 19 bin 617 TL (yıllık 236 bin TL), en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL (yıllık 173 bin TL) ve ücretinin 22 bin 104 TL (yıllık 265 bin TL) olduğunu belirten Karabat, "Milli gelirin yarısı, nüfusun yüzde 20’sine gidiyor. Yani 17 milyon kişi rahatça yaşıyor. Toplumda gelir adaletsizliği zirveye çıktı. Orta sınıf AKP eliyle bitirildi. Servet transferi son sürat devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

'KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR' OYUNU

Kişi başı milli gelir hesaplanırken, toplam gelirin 85 milyon nüfusa bölündüğünü ancak Türkiye’de mülteci, kaçak işçi, kayıt dışı yaşayanlar hesaba katıldığında en az 10 milyonluk ek nüfus olduğunun bilindiğini belirten Karabat "Bu, AKP’nin kişi başı milli geliri yüksek göstermek için yaptığı oyunlardan birisi" vurgusu yaptı.

Türk lirası ile dolar kuru arasındaki dengenin koptuğunu, enflasyonu üretim ve katma değerle düşüremeyen AKP'nin döviz kurlarını tutarak enflasyonla mücadele etmeye çalıştığını kaydeden Karabat, "Böyle olunca TL olarak GSYH, dolar kuruyla çok daha yüksek gözüküyor" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'E DAVET

CHP'li Özgür Karabat sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdoğan öncülüğünde toplumsal mühendislik, Mehmet Şimşek öncülüğünde de finansal mühendislik yapılıyor. Şimşek, TÜİK’in veri manipülasyonu ile ekonomiyi yalanlar üstüne inşa ediyor. Ancak temeli bozuk inşa edilen bu sistem, en ufak sarsıntıda yıkılma tehlikesi taşıyor. Sayın Mehmet Şimşek’i bir Kent Lokantası’na iftara davet ediyorum. Orada insanlarımıza gelirlerinin 15 bin doları geçtiğini kendisi söylesin. Bakalım ne yanıt alacak?"