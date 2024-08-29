CHP'li Karabat'tan 'yeni enflasyon muhasebesi' kararına tepki: Deneme-yanılma yöntemini bırakın

Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:29

Güncelleme: 29.08.2024 - 15:51

Enflasyon muhasebesi en son 2004 yılında uygulanmasının ardından 2022 ve sonrasında şartların oluştuğu gerekçesi ile tekrar zorunlu tutuldu. Meslek mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının düzeltmeye hazır olmadığını dile getirmesi kamuoyuna yansırken sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, TÜRMOB gibi iş dünyası ve meslek kuruluşlarının talepleri üzerine uygulamaya aldığımız 'enflasyon muhasebesi'nde yeni bir aşamaya geldik. Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz” ifadelerini kullanarak uygulamadan bazı işletmelerin muaf olduğunu açıkladı.

Yapılan bu son açıklama ile 31 Aralık 2023'te verilen karardan işletmelerin belirli bir bölümü için geri dönülmüş ve aylardır bu işletmeler boş yere çalışma yapmış oldu.

'KARGAŞAYA NEDEN OLACAK'

CHP MYK üyesi ve Genel Sayman Özgür Karabat konu üzerine ''2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon TL’nin altında olan mükelleflere enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi kapsam dışında kalmış olacak. Özellikle esnaflar için daha önce yapılması gereken bir düzenleme şimdi yapılarak bir kargaşaya neden olacaktır'' ifadelerini kullandı.

'MALİ MÜŞAVİRLER KOBAY DEĞİLDİR'

Karabat ardından ''Bu plansızlığın bedelini mali müşavirler ödemektedir. Günler, geceler boyu çalışan mali müşavirler enflasyon muhasebesi konusunda uyarılarını yapmış ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı dinlememiştir'' ifadelerini kullanarak verilen kararlara tepki gösterdi ve ardından şöyle konuştu:

''Geldiğimiz noktada, yanlış yapılan bir uygulama başka bir yanlışla düzeltilmeye çalışılmaktadır. Mali müşavirlerin tespitleri halen dikkate alınmamaktadır.

Beyannamesini verenlerin düzeltme yapması ihtiyari bırakılmalıdır. Gelin hep birlikte, Meclis açılınca matrah etkisini kaldırıp şartlar oluştuğunda yıllık yapılmasını sağlayalım.

Mali müşavirler kobay değildir. Dış ilişkilerde yaptığınız ve ülkeye büyük zarar veren deneme-yanılma yöntemini mali müşavirlerde uygulamayı bırakın.''