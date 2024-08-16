ASO Başkanı Ardıç'tan enflasyon muhasebesi çıkışı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:55

Güncelleme: 16.08.2024 - 15:55

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyon muhasebesi hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, birçok ülkede muhasebe standartları gereğince enflasyon düzeltmesi yapıldığını ancak bu işlemin işletmeler üzerinde vergi etkisi yaratmadığını bildirdi.

Türkiye'de ise enflasyon düzeltmesinin vergi açısından önemli etkilerinin olduğunu ifade eden Ardıç, "Gelinen süreçte enflasyon düzeltmesi, olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüşmektedir. Özellikle öz kaynakları yetersiz olan ve borçlanmaya giden şirketlerimiz başta olmak üzere işletmelerimiz, satışa konu etmedikleri değerler için vergi ödemek zorunda kalmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARA YOL AÇABİLİR

Kazanç üzerinden alınmayan, varlığı cezalandıran bir vergileme sisteminin, işletmeler üzerinde telafisi güç zararlara yol açabileceğini belirten Ardıç, sunları kaydetti:

"Hem Anayasa'mızın vergilendirme hükümlerine hem de muhasebenin temel ilke ve esaslarına aykırılık teşkil eden bu uygulamanın gözden geçirilmesi, işletmelerimizin gerçek durumlarını daha iyi yansıtmaları ve karar verme süreçlerinde mali tabloların daha aydınlatıcı bilgi sağlaması açısından elzemdir."