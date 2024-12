CHP’li Karatepe: ‘Vatandaş sandık istiyor’

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:36

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında, “Gittiğimiz her yerde gördüğümüz ortak bir şey var. Herkes mevcut ekonomik koşullardan yüksek sesle şikayetçi olduğunu ifade ediyor ve bunun değişmesi için bir an önce seçim sandığının vatandaşın önüne konulmasını talep ediyor. Dolayısıyla, vatandaşlarımızın bizim aracılığımızla ilettiği bu mesajı ben buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İçinde bulunduğunuz düzeni değiştirmek için bir an önce seçim, hemen seçim” ifadelerini kullandı.

Yoksulluk kavramının kullanım oranının arttığını söyleyen Karatepe, “Açlığa referans yapmadan ücret artışlarının seviyesini tartışamaz hale geldik. Geçen hafta asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de maalesef bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Çalışanların beklentilerinin oldukça altında kalan enflasyonun bile çok çok altında kalan asgari ücret artışını karşılaştırırken bunun 2025 yılının hangi ayında açlık sınırının altına düşeceğini maalesef biz iktisatçılar da toplantılarda, televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde tartışır hale geldik.

22 yılın sonuna geldiğimiz yer varlık, refah, zenginlik gibi kavramlar değil, açlığın referans olarak alındığı ve bütün ücretlerin buna bakarak karşılaştırıldığı bir yer olmuştur maalesef” dedi. Asgari ücretin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Karatepe, emekli aylıklarının da düşük bir artışla karşı karşıya olduğunu söyledi.

‘AKP VATANDAŞI DERİN YOKSULLUĞA SÜRÜKLEDİ’

Enflasyonun muhtemelen yüzde 46 olarak açıklanacağını söyleyen Karatepe, “Enflasyonun resmi olarak da yüzde 46 olarak gerçekleştiği bir dönemde, ücretlerin yüzde 30 seviyesinde arttırılmış olmasına rağmen hâlâ ‘Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz’ ifadesini kullanabilmek ancak ve ancak vatandaşın aklıyla alay edenlerin yapabileceği bir şey. Yoksulluğun derinleştiği, açlığın referans olarak kullanıldığı bu ülkede maalesef orta sınıf kalmamıştır” diye konuştu.

Söz konusu durumun kaynağının AKP iktidarının ekonomik politikaları olduğunu vurgulayan Karatepe, “Vatandaşı o kadar derin bir yoksulluğa sürükledi ki uygulanan programlar, çalıştığıyla ihtiyacını karşılayamayan, borçlanarak derin bir borç batağına sürüklenen vatandaşlarımız kısa yoldan hızlıca nerelere para kazanıp ihtiyaçlarını karşılayabilirim çabası içerisinde bir taraftan şans oyunları bir taraftan yasal ya da yasa dışı bahis siteleri diğer taraftan kripto paralar gibi oynaklığı çok yüksek olan yerlerde şanslarını denemeye, eğer denk getirebilirlerse bir miktar para kazanma çabasına girmiştir” dedi.

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasının bir iktisatçı tarafından kurgulanmadığını, fon yöneticisi zihniyle yaşama geçirildiğini belirten Karatepe, “Çünkü temel kurgunun sürekli olarak yurt dışından fon girişi üzerine kurgulandığını biliyoruz. Ama biz bunu değiştireceğiz. Mevcut iktidarın bunu değiştirme şansı yok. Çünkü mevcut iktidar göreve geldiği tarihteki şikayet ettiği göstergeleri bile değiştirememiştir” ifadelerini kullandı.