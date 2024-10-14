CHP'li Mahir Polat'tan yoksulluk verilerine tepki! 'TÜİK ve Aile Bakanlığı verileri çelişiyor'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında yoksul sayısının 12 milyon olduğunu, 2023 yılında ise bu rakamın 11 milyon 303 bine düştüğünü açıkladı. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan hane sayısının arttığını duyurdu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Her iki kurumun verileri, yaşanan derin yoksulluğu göz ardı ediyor. TÜİK’in verileri, kendi yarattıkları gerçeklikten tamamen kopmuş durumda” ifadelerini kullandı.

YOKSUL HANE SAYISINDA ARTIŞ

Polat, yaptığı açıklamada, “TÜİK, 2023 yılında yoksul sayısının bir önceki yıla göre 693 bin kişi azaldığını belirtirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında sosyal yardım almak zorunda kalan hane sayısının 2022 yılına göre arttığını duyurdu. Bakanlık, 2022 yılında 4 milyon 419 bin haneye sosyal yardım sağlarken, bu sayının 2023 yılında 500 binin üzerinde artarak 4 milyon 989 bine çıktığını bildirdi.

Aşırı yoksullukla mücadele eden ve hane geliri asgari ücretin üçte biri olan 5 bin 666 TL’nin altında kalan hanelere verilen aile destek programı kapsamında, 2022 yılında 3 milyon olan hane sayısının 2023 yılında 4 milyona ulaştığına dikkat çeken Polat, elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısının da 2022 yılına göre arttığını belirtti. 2022 yılında 3 milyon 690 bin hane elektrik tüketim desteği alırken, bu rakam 2023 yılında 4 milyon 419 bine yükseldi.

EKONOMİK GERÇEKLER VE TÜİK VERİLERİ

TÜİK’in verilerine karşı çıkan Polat, “Devletin iki kurumundan hangisi doğru bilgi veriyor? Yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, düşük ücretlerle çalışma ve yüksek enflasyon göz önüne alındığında, kimse yoksulluğun azaldığını iddia edemez. Yoksulluk artık gözle görünür bir hale geldi. TÜİK verileri gerçeklikten tamamen kopmuş durumda. TÜİK, enflasyonu düşük göstererek emeklinin, işçinin ve memurun maaşından kesinti yapıyor. Şimdi de yoksulluğu görmezden gelmek istiyor. Devletin bir kurumu rakamları süsleyerek bu durumu gizleyebileceğini sanıyor. Ancak derin yoksulluğun acı gerçeğini hiçbir şekilde saklayamazsınız” dedi.