CHP'li Ömer Fethi Gürer: Saman fiyatları yüzde 133 arttı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 04:45

Geçen yıl tonu 1500 lira olan samanın ton bu yıl yüzde 133 artışla 3 bin 500 liraya yükseldiğini belirten Gürer, “Bu hayvancılığı da önemli ölçüde etkiledi” dedi.

(Ömer Fethi Gürer)

Buna karşın Ulusal Süt Konseyi’nin halen litresi 9.69 TL olan süt fiyatında güncelleme yapmadığını anımsatan Gürer şöyle devam etti:

“Aracılar bazı bölgelerde kaliteye göre 11-12 liraya kadar süt alımı yapsa da bu süt parası yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle daha cebe girmeden çıkıp gidiyor.”