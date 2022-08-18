CHP’li Ömer Fethi Gürer 10 yıllık fahiş fiyatla mücadeleyi soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:56

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi iktidarın son yıllarda dilinden düşürmediği “Fahiş fiyat” ve “Stokçuluk” konularını, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, yanıt istediği soruları ise şu şekilde sıraladı:

“Birden çok kere fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğinizi ifade eden açıklamalar yapıyorsunuz.

Fahiş fiyat nedir, örneğin gübrede Tarım ve orman bakanlığının yazılı olarak tarafıma bildirdiği gübre de bir yılda artışın yüzde 342 olması bir fahiş fiyat göstergesi midir?

Akaryakıt litre fiyatları bir yılda 7 liradan 22 liraya çıkması (Bugun Özel Fabrika Şeker 30 TL kilosu dayandı)bir fahiş fiyat göstergesi midir?

Şeker fabrikalarının 2021 yılı kampanya döneminde tonu 410 TL’den aldığı şeker pancarı küspesini eskiden bedava verirken artık 850 TL (Şu anda bin 100 TL oldu) bedelle satması fahiş fiyat göstergesi midir?

Halen 42 ilde uygulanan ve lisanslı depoculuk olarak tanımlanan üreticinin hasat döneminde ürettiği ürünü daha iyi şartlarda muhafaza etmesi ayrıca depoya koyduğu ürün tutarında bankadan kredi için teminat sayılması ile oluşan stokçuluk sizin ifade ettiğiniz stokçuluk içinde yer almakta mıdır?"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında uluslararası piyasalarda başta enerji olmak üzere tüm emtia fiyatlarında artışlar gerçekleştiğini belirterek, “Bu gelişmelere ek olarak tedarik zincirinde gerçekleşen aksaklıklar da maliyet artışlarına neden olmuştur. Söz konusu arz yönlü faktörlerin yanı sıra salgına bağlı risklerin azalmasıyla güçlü seyreden talep koşulları nedeniyle fiyatlama davranışlarındaki bozulmalar da enflasyon görünümünü olumsuz etkilemiştir” dedi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ BOZULMA

Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini yurttaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla gerekli kararların ivedilikle alındığını belirten Bakan Nebati, “Bu çerçevede; 30/06/2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 74 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili diğer Kuramların katılımıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştur” hatırlatmasında bulundu.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ

Komitenin öncelikli hedefleri arasında fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesinin yer aldığını anlatan Nureddin Nebati, “ Bu çerçevede, Komite bünyesinde fiyat hareketleri yakından izlenmekte, para politikasının etkinliğinin sınırlı kaldığı arz şokları durumunda alınacak tedbirler bütüncül bir bakış açısıyla gözden geçirilmektedir” dedi.

Bakan Nebati, gıda ve hammaddede arz güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin yurttaşların lehine uygulandığını da ifade etti.

"SORUN AKP İKTİDARLARININ YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARINDA"



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer AKP iktidarlarının fiyat artışları karşısında aldığı geçici tedbirlerle sorunların aşılamayacağını söyledi.Gürer, "İşin özü üretimden başlayan Girdi maliyetleri" dedi.

Sözlerinin devamında Gürer "Akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi iktidarın fiyatını belirlediği ürünlerde artış iğneden ipliğe yansıyor.Ekonomi de olduğu gibi her alanda sistem sorunu var. AKP iktidarları döneminde fahiş fiyatla mücadele ediyoruz diye neler yapıldı. Madde madde sıralayalım;

1- Tarım ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanıp ülke ithalatçı konuma taşındı.Hububattan bakliyata,mercimeğe pamuğa bitkisel hamyağına kadar ithale bağlı kılındık.Fiyatlar düşmedi.Üretici sayısı düştü.

2- Hal yasası 2012 yılında çıktı.Dönemin Bakanı Yazıcı yüzde 25 ucuzluk oluşacak dedi.Olmadı.

3- Gıda ve Tarım ürünleri Piyasa izleme komitesi kuruldu.2014 kurulan komite 2016’da sekreteryası Merkez bankası devretti.Sonuç alınamadı.

4- 2016 yılında erken uyarı sistemi ile gıda arzı izleneceği açıklandı. Miktarsal üretim yanında sağlık standartlar uygunluk izlenecekti.Çözüm oluşmadı.

5- 2017 yılında Hal ve Market fiyatlar nedeni ile uzman personel aracılığı ile fiyat farkları takibe alındığı duyuruldu .Arkası gelmedi.

6- 2019 yılında dönemin Bakanı Albayrak Hal yasası bir kez daha gündeme getirdi.Komisyonculuk kalkacak .Marketler sözleşmeli üretim yapacak.Doğrudan üreticiden alacak.Komisyonculuk kalkacak ” dedi.Uygulama başladı.Market fiyatlar inmedi.Çıktı.( iktidar yeni düzenleme ile hal yasası değiştirmeye tekrar her ürün hal girmesi yönelik çalışma yapıldığı 2022 yılında açıklandı.Bu durum bu uygulamadan vazgeçileceğini gösteriyor)

7- 2019 yılında büyük kentlerde tarım kredi kooperatifi tanzim çadırları kurdu.Yerel seçime kadar vatandaş kuyruğa sokuldu.Seçim bitti.Çadır gitti.TarımKredi bu uygulamada zarar ettiği Sayıştay raporlarına yansıdı .Fiyatlar yine artmaya devam etti.

8- 2019 yılı stokçuluk yapıyor diye patates ve soğan depoları basıldı.Ürerici terörist ilan edildi.

9-2021 yılında 6 zincir markete rekabet kurulu kartelleşme cezası kesti.Fırsatçılıkla ilgili suçlamalar yapıldı.Marketler cezayı ödedi.Konu yargıya taşındı.Marketlerde fiyatlar düşmedi arttı.

10- 2021 yılında Fiyat istikrar kurulu kuruldu.Toplantılar sonrası fiyatlar düşeceği söylendi.2021 yılında 1 kilosu 5,5 TL olan kamu şekeri 2022 yılında kilosu 17 TL çıktı.

11- Şubat 2022 yılında Bakan Nebati enflasyonla mücadele timleri kurulduğunu açıkladı. Fahiş fiyatla mücadele edecek timlerin etkisi fiyatlara yansımadı.

10- Tarım Kredi iştiraki market sayısı 1000 çıkarılıp ucuzluk sağlanacağı duyuruldu.CB gidip alış veriş yaptı.Fiyatlar uygun dedi.Fiyatlar bir yıl öncesine göre 3-4 kat arttığı ortaya çıktı.

11- ve son olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri'nde 33 temel tüketim ürününde 15 Ağustos'tan itibaren indirimli satış CB açıkladı.Vatandaş halihazırda bındanda gerekli faydayı sağlayamadı."

Son olarak Gürer, "Kısacası AKP iktidarları ve bakanların anlattığı masallar ve açıkladıkları ile fiyatlar düşmedi. Vatandaş yoksullaştı. Alım gücü düştü .Rafta ürün olsa da vatandaş et ve süt mamülünü dahi alamaz hale geldi.Üreten ürettiğinden artan girdilerle kazanmadı, vatandaş pahalı ürün ile ezildi. Sorun AKP iktidarlarının yanlış tarım politikaları ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır” dedi .