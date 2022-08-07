CHP'li Fethi Gürer'in soru önergesine Bakan Kurum yanıt verdi

07 Ağustos 2022 Pazar, 12:01

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tapu Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) göre; son 5 yılda bankalara rehin bırakılan arazi sayısını Bakan Murat Kurum’a sordu.

Gürer’in verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, son 5 yılda “Üzerine rehin tesis edilen taşınmazlarda, taşınmaz vasfı içerisinde; tarla, bağ, incir, kavak, fidan, meyve, meyve, sebze, tarla, çay, bahçe, narenciye, elma, sera, fındık, bahçe, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik, mısır, zeytinlik” arazilerin rehin tesis edilen taşınmaz sayısının “1 milyon 366 bin 172” adet olduğunu açıkladı.

"ÇİFTÇİLER BORCU BORÇLA ÇEVİRİYOR"

Gürer, “Çiftçi tarlasını rehin bırakıyor, ekim yapıyor. Sonra gidip kredi borcunu ödeyerek tekrar yeni kredi alıyor. Ülkemizde bir yılda 1 milyon 467 bin adet icrada dosya artışı olmuş. Çiftçiye sorduğumuz zaman, ‘Ürünü sattığım zaman ilk işim bankaya koşuyorum. Borcumu ödemeye çalışıyorum. Borcumu ödeyemezsem arkasından icrayla karşılaşıyorum’ diyor. Çiftçiler, borcu borçla çevirerek çiftçiliğe devam ediyorlar” dedi.