CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: TÜİK 20 yıldır tarım sayımı yapmıyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de 2001 yılından bu yana tarım sayımının yapılmadığını belirterek, gerçek verilere ulaşılabilinebilmesi için bir an önce tarım sayımının yapılması gerektiğini söyledi. Gürer, TÜİK’in yaptığı bitkisel üretim tahminlerinde bazı ürünlerde 2 milyon tona kadar yanılmaların ortaya çıktığına da işaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İl Müdürlüğü’nün resmi kayıtlarına göre bağ ve bahçe olarak görünen ancak ağaçlar ve omcalar kuruduğu için yıllardır meyve üretilmeyen Bor İftiyan bölgesinde bir tarlada, CHP Bor İlçe Başkanı Erdal Gevrekçi ve yönetici Hakkı Taşdemir ile birlikte bir açıklama yaptı.
Türkiye’de tarlaya dönüşmesine rağmen halen bağ ve bahçe olarak görünen çok sayıda arazinin bulunduğuna dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz alan Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarına göre bağ ve bahçe olarak görünüyor. Ancak ne dikili omca kalmış ne de ağaç. Kayıtlarda buraların üretim yapılan alanlar olduğu varsıyılıyor. O nedenle de TÜİK’in tarımsal üretim verilerinde hatalar ortaya çıkıyor. Tarım sayımı bir an önce yapılmadır” dedi.
En son tarım sayımının 2001 yılında yapıldığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in her 10 yılda bir yapması gereken tarım sayımının 20 yıldır yapmadığına dikkat çekti.
TARLALAR RESMİ KAYITLARDA HALA BAĞ VE BAHÇE OLARAK GÖRÜNÜYOR
Tarım sayımı yapılmadığı için TÜİK’in bitkisel üretim verilerinin sağlıklı olmadığını söyleyen CHP Milletvekili Gürer, çoğu yerde bağ, bahçe olarak görülen yerlerin aslında bu özelliklerini yitirip tarlaya dönüştüğüne dikkat çekti.
"EKİLİ TARIM ALANLARI 5 MİLYON HEKTAR AZALDI"
Devlet Planlama Teşkilatı’nın 1980 yılındaki verilerine göre ülkemizde 28 milyon hektar varım arazisi varken, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığının verilerine göre günümüzde tarım arazisi varlığının 23 milyon 100 bin hektara gerilediğini belirten Ömer Fethi Gürer, 5 milyon hektar tarım arazisinin bu süre içinde tarım dışı kaldığına işaret etti.
"GERÇEK VERİLER ORTAYA ÇIKMALI"
Doğru verilere ulaşabilmek için TÜİK’in bir an önce tarım sayımını yapması gerektiğine değinen Gürer, “Tarım sayımı yapılmalı ki gerçekli veriler ile durum açıklanmalı” diyerek her yıl TÜİK’in yaptığı bitkisel üretim tahminlerinde bazı ürünlerde 2 milyon tona kadar yanılmaların ortaya çıktığına da işaret etti.
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