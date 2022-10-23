CHP'li Ömer Fethi Gürer: Esnaf umudu seçime bağladı

23 Ekim 2022 Pazar, 10:05

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez ve Bor ilçesinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi, esnafın yaşadığı genel sorunları dinledi. Bir yorgancı “millette para yok,zorunlu olmadıkça yorgancının yolu unutuldu. Geçim sıkıntısı çok arttı” diye konuştu.

Bor’da Kasaplar Çarşısı ve site esnafını da ziyaret eden Gürer kapanan işyeri sayınının giderek arttığını ifade etti. “Şans oyunlarının dahi işlerinde düşme olduğunu bayiler anlattı” diyen Gürer esnafı, çiftçisi, emeklisi, işsizi, genci aynı dönem içinde bu kadar sorunlu bir süreç yaşamamıştı.Plansız, öngörüsüz işler ile sorunları katladı” diye konuştu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Merkezde. sanayi çarşısı esnafını da ziyaret etti.

'YURTTAŞTA PARA YOK'

Sanayi sitesinde esnaf işlerin durgunluğundan yakındı. Gürer ”Bu böyle gitmez” diyen esnafın umudunu seçimlere bağladığını söyledi. Seçim sonrası yeni bir yönetim anlayışı oluşmazsa işlerinin zor olduğunu belirten bir araç bakım ve tamircisi "Rutin bakımlar çok azaldı.Yetkili servis fiyatlar anormal artış özel servisler olarak bize yansır umudundaydık. Ne var ki yurttaşta para yok. Araç tamiri bakımı nerede ise araç yolda kalınca yapılıyor. Bunun araç güvenirliği için de bir risk yarattığı göz aradı edilmemeli, olabildiğince uygun fiyatlar ile iş yapıyoruz. Kapımıza iş için gelen sayısı çok düştü. Zorunlu haller dışında araç bakımı geri planda kalıyor” dedi.