CHP'li Özgür Karabat açıkladı: Barınma krizi göstere göstere geldi AKP sadece izledi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:33

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Endeksa verilerini kullanarak Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde ortalama 120 metrekare bir evin kaç asgari ücretle alınabileceğini hesapladı. Karabat paylaştığı verilerdeki farka değinerek Türkiye'de 244 asgari ücretle ev alınabilirken Almanya’da 165, Belçika’da 143, Fransa’da 131, İtalya’da ise 102 olduğunu ifade etti ve "Barınma krizi göstere göstere geldi ve AKP Hükümeti bunu sadece izledi" dedi.

Konut sorunun artık tüm Türkiye için bir problem haline geldiğini aktaran Karabat, Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare fiyatının 8.640 TL olduğunu fakat şehir merkezlerinde bu rakamın 2-3 katına çıktığını aktardı.

Asgari ücretli için ev almanın artık bir hayal olduğunu belirten Karabat, bu durumun asgari ücretin iki katı maaş alanlar için de geçerli olduğunu belirtti.

"GÖSTERE GÖSTERE GELDİ AKP SADECE İZLEDİ"

Elde edilen verilen üzerinden konut fiyatlarına ve barınma sorununa değinen Karabat şu değerlendirmelerde bulundu:

Barınma krizi göstere göstere geldi ve AKP Hükümeti bunu sadece izledi. Şu tabloya bakın lütfen. Asgari ücretli vatandaş 244 maaşıyla ev alabilirken, bu rakam Almanya’da 165, Belçika’da 143, Fransa’da 131, İtalya’da ise 102.

Merkez Bankası’nın verilerine göre Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 8.640 TL oldu. Şehir merkezlerinde bu rakam 2-3 katına çıkıyor. Konut sorunu, doğudan batıya tüm Türkiye’nin problemi haline gelmiş durumda.

Fakirlik ve hayat pahalılığı üst üste binince asgari ücretlinin ev alması hayal oldu. Asgari ücretin iki katı maaş alanlar için dahi normal bir ev satın almak imkansız hale geldi. Ve işin acı tarafı, satış fiyatları her geçen gün daha da artıyor.

Avrupa’da asgari ücret uygulaması çok azdır. Maaşlar asgari ücretin kat be kat üzerinde. Türkiye’de asgari ücretle çalışan oranı yaklaşık %45 iken bu oran Almanya %6.6, Yunanistan’da %8.9, Polonya’da %12.1, Fransa’da %11.6 ve İspanya’da %0.8 seviyesinde.

"TÜRKİYE’DE EMEKÇİLER BOĞAZ TOKLUĞUNA KÖLE ŞARTLARINDA ÇALIŞIYOR"

Avrupa’nın asgari ücretlisi dahi Türkiye’ye göre daha iyi yaşarken, Türkiye’de emekçiler boğaz tokluğuna köle şartlarında çalışıyor. Bir de çıkıp utanmadan “Almanya, Fransa bizi kıskanıyor” diyorlar. Sözümüz söz, bu düzeni değiştireceğiz!