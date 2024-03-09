CHP'li Tanal: Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi, vatandaş et yiyemiyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tavuk kıyma fiyatlarının artışına dikkat çekerek, geçmişte tavuğun kıyma olarak yapılmadığını ve bu durumun hayvancılık politikalarının kötü yönetilmesinden kaynaklandığını belirtti. Tanal, yurttaşların et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle artık et yiyemediğini ve tavuk kıyma fiyatının bile 100 TL olduğunu ifade etti.

ANKA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:47
Abone Ol google-news

CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Şanlıurfa’da bir kasabı ziyaret etti.

Tanal, et fiyatlarının çok yüksek olmasına dikkati çekerek, “Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi. Tavuk kıymanın kilosu 100 TL. Geçmişte tavuk hiçbir zaman kıyma olarak yapılmazdı. Bizim kültürümüze de yabancı gelen bir şeydi. Tavuğun budu, kanadı, göğsü olurdu. Tavuk kıyma denilen bir şey yoktu. Ama artık et fiyatları o kadar yükseldi ki vatandaş artık et yiyemiyor. Tavuk kıymanın bile fiyatı 100 TL. Bunun da sebebi hayvancılık politikalarının kötü yönetilmesi" ifadelerini kullandı.

"DANA KIYMANIN KİLOSU 500 LİRA"

Hayvan pazarına gittiğini aktaran CHP'li Tanal sözlerine şöyle devam etti:

"Dediler ki ‘Küçükbaş hayvanın besiciliği ile ilgili yer tahsisatı yapılmıyor. Ne yapılıyor? Meralar aslında ot veren alanlardır. O otlardan hayvanlar besleniyor, et, süt veriyor. O mera alanlarını inşaat alanı yaptılar. Vatandaşımız perişan. Onun için 31 Mart seçimlerinde halkımızdan CHP’ye destek vermesini istirham ediyorum. Kırmızı kartı bu iktidara gösterin ki vatandaşımız rahatlıkla kırmızı eti de yiyebilsin. Dana kıymanın kilosu İstanbul, Ankara’da 450-500 lira.”


tavuk haberleri tavuk kıyma haberleri Mahmut Tanal haberleri et haberleri et fiyatları haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ'da korku dolu anlar... Husumetlisini takip edip, kafasına taşla vurdu!

Tekirdağ'da korku dolu anlar... Husumetlisini takip edip, kafasına taşla vurdu!
Bloomberg'den çarpıcı analiz... Merkez'in gece yarısı hamleleri tedirgin ediyor: Enflasyon tetiklenebilir

Bloomberg'den çarpıcı analiz... Merkez'in gece yarısı hamleleri tedirgin ediyor: Enflasyon tetiklenebilir
Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması Ankara'da başladı

Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması Ankara'da başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

AKP'nin masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…

Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması

Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok'tan 'pes' dedirten açıklama: 'Yine olsa yine yaparım oğlum pırıl pırıl'

Oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok'tan 'pes' dedirten açıklama: 'Yine olsa yine yaparım oğlum pırıl pırıl'
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!