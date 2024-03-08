Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması Ankara'da başladı

Ankara'da yapılan protokol kapsamında PERDER üyesi marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi. Marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:07
Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması Ankara'da başladı
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Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca Derneğe üye marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi.

Söz konusu protokol çerçevesinde, ramazan ayında vatandaşların kırmızı eti piyasa fiyatının altında temin etmeleri için fiyatlar sabit tutulacak.

Ankara PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor. Uygulamanın başlamasıyla vatandaşlar da alışveriş için tercihlerini bu marketlerden yana kullanıyor.

İSTANBUL'DA DA BAŞLAMIŞTI

ESK ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına İstanbul'da da başlanmıştı.


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