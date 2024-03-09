Tekirdağ'da korku dolu anlar... Husumetlisini takip edip, kafasına taşla vurdu!
Tekirdağ’da bir kişi, sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurarak yaraladı. Saldırının ardından husumetli olduğu kişiyi darp etmeye devam eden zanlı, gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hükümet Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre; N.C. adlı yurttaş, husumetlisi C.G.’yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.’ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu.
C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.’yi darp etmeye devam ederken, korku dolu o anlar çevredeki kameralara tarafından anbean kayıt altına alındı.
Taşlı saldırı devam ederken, çevredeki yurttaşlar da o anları film seyreder gibi izledi.
GÖZALTINA ALINDI!
Daha sonra bir yurttaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.’yi gözaltına aldı.
C.G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
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