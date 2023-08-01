CHP’li Torun’dan iktidara ‘fındık’ tepkisi: ‘Hala fiyat belirleyemediler, 4 dolar olmalı’

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:53

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, fındık hasadı öncesi üretimde yaşanan sorunları ve üreticinin beklentilerini dile getirdi.

“İKTİDARDAN TIK YOK”

Torun, şunları söyledi:

“Bir fındık mevsiminin başındayız. Bir hafta içinde sahilden başlamak üzere bahçelere gireceğiz. Ama ne yazık ki hala hayal kırıklığımız devam ediyor. İktidar hala bir fiyatı belirleyememenin acizliği içerisinde. Üretici bugüne kadar her türlü maliyete katlandı. Şimdi bir beklenti içerisinde. Ama maalesef iktidardan tık yok.

“BİZ ÜRETİYORUZ YABANCILAR KAZANIYOR”

Fındığın dünya pazarındaki payı yıllık 120-130 milyar dolara ulaştı. Dünyadaki fındığın yüzde 70’ini biz üretiyoruz. Ancak bizim ihracat kazancımız ortalama 2 milyar dolar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Malum yabancı firmanın yıllık cirosu bile 14 milyar dolar. Yani bizim fındığımızı yok pahasına toplayanlar yılda 14 milyar dolar kazanırken, Türkiye Cumhuriyeti 2 milyar dolar kazanıyor. Biz üretiyoruz yabancılar kazanıyor. Üreticimizi bu firmalara işçi haline getirmek istiyorlar. Bahçelerimizi belki de yarın kiralık durumuna düşürmek istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz.

“ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK YERİN YABANCI FİRMAYA TEŞVİK VERİYOR”

Yetmiyor, iktidar üreticiyi desteklemek yerine, bu yabancı firmaya teşvik veriyor. Bu şirket 2020 yılında 700 milyon liralık devlet desteği aldı. Ama bizim üreticimizin alan bazlı desteği 9 yıldır değişmedi 170 lira. Üreticinin alın terini birilerine aktardılar. Buradan iktidara sormak istiyoruz: Siz fındığı bitirmeye yemin mi ettiniz? Üreticiyi yoksulluğa mahkûm etmeye yemin mi ettiniz? Fındığı bu hale düşürenlerin sokağa çıkacak yüzü olmaması lazım, eğer yüz varsa.

“VERİMLİLİKTE GERİYE GİDİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 Fındık Raporu’nda şöyle diyor: ‘Fındıktaki en büyük sorun, verim düşüklüğüdür.’ Rapora göre; Türkiye’de dekar başına 84 kilogram fındık üretiliyor. Ancak Amerika’da dekar başına 238, Ermenistan’da 207, Fransa’da 206, İtalya’da 153 kilogram üretim yapılıyor. Yabancı ülkeler verimliliği artırırken biz geriye gidiyoruz. Tarım ve Orman Bakanı’na soru önergesiyle sorduk. Madem böyle bir tespitiniz var, bu sorunu çözmek için ne yapıyorsunuz? Hangi adımı atıyorsunuz?

“FINDIK 4 DOLAR OLMALI”

Tarım ve Orman Bakanı’na verdiğimiz önergede sorduk. Fındık bir ihraç ürünüyse, fiyatı da ihraç edildiği döviz cinsinden belirlenmelidir. Köprünün yolun ücretini dolar üzerinden belirliyoruz ama fındığı belirleyemiyoruz. Dünya örneklerine bakıldığında fındık 4 dolar karşılığı Türk lirası altına düşmemelidir. ‘Böyle bir çalışmanız var mı yok mu’ diye Tarım Bakanı’na sorduk, üreticinin hakkı için cevap bekliyoruz. Geçen yıl 52 lira fiyat açıkladılar. Şu an 1,9 dolar. Fındığı dolar bazında tarihin en düşük seviyesine gerilettiler. Bunu üreticimiz hak etmiyor. Bu Karadeniz bölgemize Ordumuza yapılmış bir ihanettir.”