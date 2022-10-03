CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu, ‘Alman’ın alım gücü 4 kat fazla’

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de 5 bin 500 TL olan asgari ücret alan bir çalışan şeker, çay, gibi temel ihtiyaçlardan oluşan 26 kalem ürünle 4.5 alışveriş arabası doldurabilirken Almanya’da 1800 avro alan bir çalışan aynı ürünlerden 17 alışveriş arabası doldurabiliyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Bakırlıoğlu, bir fuar nedeniyle bulunduğu Almanya’da Türk yurttaşlarının işlettiği marketi ziyaret etti. “Cumhurbaşkanı sık sık Avrupa ülkelerinde marketlerde rafların boş olduğundan bahsediyor. Gerçekten Almanlar bizi kıskanıyorlar mı acaba diye merak ettim, gittim gördüm” diyen Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: “Almanya’da dar gelirlilerinin alım gücü bizim asgari ücretlimizden 4 kat daha fazla. Türkiye’de kıymanın kilosu 140 lira. Almanya’da ise 9 avro yani 160 TL. Bir asgari ücretli bizde 40 kilo kıyma alabilirken, Almanya’da 200 kilo kıyma alabiliyor. Bizde asgari ücretli 283 kilo şeker alabilirken, Almanya’daki 1385 kilo şeker alabiliyor.”