CHP'li vekiller üzüm üreticileriyle buluştu: 'TMO nerede?'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:16

CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Sarıgöl’de üzüm üreticileriyle bir araya gelerek sumalık üzüm fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti. Geçen yıl 16 lira olan sumalık üzüm fiyatının bu yıl 7 liraya gerilediğini belirten milletvekilleri “Devletin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) nerede? Neden fiyat açıklamıyor ve alım yapmıyor” sorularını yöneltti.

FİYATLAR BİR HAFTADA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Bakırlıoğlu, geçtiğimiz hafta 20 liradan 16 liraya düşen fiyatların bir haftada 7 liraya inmesinin şok edici olduğunu vurgulayarak, maliyetlerin artış gösterdiğini ifade etti. TMO’nun fiyat açıklamaması nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu belirten Başevirgen "TMO eğer fiyat açıklamış olsaydı, fiyatlar bu kadar düşmezdi" dedi.

ÇİFTÇİLER MAHSULLERİNİ YERE DÖKTÜ

Her iki vekil, çiftçilerin borçlarının faizsiz yapılandırılması ve devlet desteğinin artırılması gerektiğini belirtti. Üreticiler, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile birlikte üzüm fiyatlarına tepki olarak ürünlerini yere dökerek protesto etti.

Üzümün fiyatıyla ilgili üzüm üreticileriyle birlikte düzenlenen basın açıklamasına CHP Manisa milletvekillerinin yanı sıra Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Ziraat Odası ve Tariş Üzüm Birliği başkanları da katıldı.