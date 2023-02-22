CHP’li vekillerden çağrı: Depremzedenin borçları silinsin

Depremin etkilediği 11 ilde yaşayan yurttaşların elektrik ve doğalgaz borçlarıyla, esnafın tüm borçlarının ertelenme yerine silinmesi istendi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00
CHP’li vekillerden çağrı: Depremzedenin borçları silinsin
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, depremde yıkılan ya da hasar alan binalardaki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarının silinmesi için çağrı yaptı. Akın, “Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz” dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖNERİSİ

Depremzede vatandaşlarımız zaten barınma başta olmak üzere pek çok dertle boğuştuğunu belirten Akın, “Deprem bölgesinde 500 binden fazla aboneye hâlâ elektrik verilemediğini söyledi. Akın, “Başka bir deyişle deprem bölgesinde en az 2 milyon vatandaşımız günlerdir karanlıkta” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise depremin etkilediği illerdeki esnaf için iktidarın acilen bir destek paketi açıklaması gerektiğini söyledi.

“TESK verilerine göre 11 ilde 260 bin esnaf felaketten etkilendi. Esnafımızın zararı Hazine tarafından üstlenilmeli” diyen Başevirgen, şunları söyledi:

  • Adana’da 52 bin 524, Kilis’te 4 bin 600, Osmaniye’de 15 bin 768, Şanlıurfa’da 42 bin 793, Diyarbakır’da 26 bin 529, Gaziantep’te 41 bin 935, Adıyaman’da 18 bin 130, Malatya’da 21 bin 366, Kahramanmaraş’ta 27 bin 386 ve Hatay’da 46 bin 462 esnaf bulunuyor.

  • Depremden etkilenen illerde büyük bir göç başladı. İktidara çağrımızdır, esnafımızın tüm banka ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira, fatura, BAĞ-KUR prim borçları hazine tarafından karşılanmalıdır. 

  • Esnafımızın deprem nedeniyle işyerlerinde uğradığı zararların tümü Hazine tarafından üstlenilmelidir. Küçük esnafımızın bu süre zarfında gelir kaybının telafisi için esnaf ahilik desteği devreye alınmalı ve  işyerlerine dönene kadar düzenli olarak işsizlik maaşı bağlanmalıdır. 

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