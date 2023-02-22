CHP’li vekillerden çağrı: Depremzedenin borçları silinsin

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 04:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, depremde yıkılan ya da hasar alan binalardaki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarının silinmesi için çağrı yaptı. Akın, “Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz” dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖNERİSİ

Depremzede vatandaşlarımız zaten barınma başta olmak üzere pek çok dertle boğuştuğunu belirten Akın, “Deprem bölgesinde 500 binden fazla aboneye hâlâ elektrik verilemediğini söyledi. Akın, “Başka bir deyişle deprem bölgesinde en az 2 milyon vatandaşımız günlerdir karanlıkta” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise depremin etkilediği illerdeki esnaf için iktidarın acilen bir destek paketi açıklaması gerektiğini söyledi.

“TESK verilerine göre 11 ilde 260 bin esnaf felaketten etkilendi. Esnafımızın zararı Hazine tarafından üstlenilmeli” diyen Başevirgen, şunları söyledi: