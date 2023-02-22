Burhanettin Bulut deprem bölgesindeki izlenimlerini aktardı: 40 bin nüfuslu mahalleye 320 çadır verildi
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın “Çadır ihtiyacını karşıladık” sözlerinin hiçbir gerçekliğinin olmadığını söyledi.
İlk günden beri deprem bölgesinde olan Bulut, “‘Barınma sorununu çözdük’ diyenlerin sahadan, köylerden haberi yok. 3-5 çadır göndermekle barınma sorunu çözülmüyor. Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta çadır ihtiyacı had safhada. Hatay’da 40 bin nüfuslu bir mahalleye gönderilen çadır sayısı sadece 320. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar eksi 10 dereceyi bulan soğukta sokaktalar. Vatandaşlar karda kışta battaniyelere sarılarak, sokakta yatıyor. Acil olarak seyyar banyoya, tuvalete, çadıra, konteyner kentlere ihtiyaç var” dedi.
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