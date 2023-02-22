Burhanettin Bulut deprem bölgesindeki izlenimlerini aktardı: 40 bin nüfuslu mahalleye 320 çadır verildi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın “Çadır ihtiyacını karşıladık” sözlerinin hiçbir gerçekliğinin olmadığını söyledi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00
Burhanettin Bulut deprem bölgesindeki izlenimlerini aktardı: 40 bin nüfuslu mahalleye 320 çadır verildi
Abone Ol google-news

İlk günden beri deprem bölgesinde olan Bulut, “‘Barınma sorununu çözdük’ diyenlerin sahadan, köylerden haberi yok. 3-5 çadır göndermekle barınma sorunu çözülmüyor. Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta çadır ihtiyacı had safhada. Hatay’da 40 bin nüfuslu bir mahalleye gönderilen çadır sayısı sadece 320. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar eksi 10 dereceyi bulan soğukta sokaktalar. Vatandaşlar karda kışta battaniyelere sarılarak, sokakta yatıyor. Acil olarak seyyar banyoya, tuvalete, çadıra, konteyner kentlere ihtiyaç var” dedi.



Burhanettin Bulut CHP 6 Şubat depremi deprem çadır

İlgili Haberler

Deprem gönüllüsü Selin Top: 'Gelen çadırlara AFAD el koyuyor'

Deprem gönüllüsü Selin Top: 'Gelen çadırlara AFAD el koyuyor'
Farah Zeynep Abdullah'tan iktidara tek cümlelik soru: 'Çadırlar nerede?'

Farah Zeynep Abdullah'tan iktidara tek cümlelik soru: 'Çadırlar nerede?'
Erkan Baş: Yurttaşlara verecek çadırımız yok ama Erdoğan'ın sarayları var

Erkan Baş: Yurttaşlara verecek çadırımız yok ama Erdoğan'ın sarayları var

En Çok Okunan Haberler