CHP'li Veli Ağbaba: Emekçiye verilen sözler unutuldu
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2023 yılını emekçiler açısından değerlendirdi.
CHP’li Ağbaba’nın çalışmasında şu tespitler yer aldı:
- Türkiye 2023’te de vatandaşına en düşük asgari ücreti veren Avrupa ülkeleri arasında yer aldı.
- 2023’ün ilk 11 ayında en az 1772 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
- Bağ-Kurlulara prim gününü 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürme sözü verilmesine karşın tutulmadı.
- 150 bin civarında işçi taşeron düzenlemesinin dışında kaldı, kamuda daimi işçi kadrosuna alınmadı.
- Yıl boyunca işsizlik 8 milyonun üzerinde seyretti.
- Türkiye’de 8.7 milyon kişi kayıt dışı çalışmakta.
- Kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 36’da kaldı.
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