CHP'li Veli Ağbaba: Emekçiye verilen sözler unutuldu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2023 yılını emekçiler açısından değerlendirdi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00
CHP'li Veli Ağbaba: Emekçiye verilen sözler unutuldu
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CHP’li Ağbaba’nın çalışmasında şu tespitler yer aldı:

  • Türkiye 2023’te de vatandaşına en düşük asgari ücreti veren Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. 
  • 2023’ün ilk 11 ayında en az 1772 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
  • Bağ-Kurlulara prim gününü 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürme sözü verilmesine karşın tutulmadı. 
  • 150 bin civarında işçi taşeron düzenlemesinin dışında kaldı, kamuda daimi işçi kadrosuna alınmadı.
  • Yıl boyunca işsizlik 8 milyonun üzerinde seyretti. 
  • Türkiye’de 8.7 milyon kişi kayıt dışı çalışmakta. 
  • Kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 36’da kaldı. 

Veli Ağbaba emekçi İşçi

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