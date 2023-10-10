CHP'li Veli Ağbaba'dan 'emeklilere 5 bin TL' tepkisi: 'Kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeneceğine dair açıklamasına tepki gösteren Ağbaba, "Emekli maaşının enflasyon karşısında kaybını giderecek, kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var" dedi.
Milyonlarca emekli maaş düzenlemesine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Emekli maaşı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ödeneceğini açıkladı. Ancak toplantıdan çıkan 'ikramiye kararı' milyonlarca emekli için hüsran oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da düzenlemeye tepki gösterdi.
Ağbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Emekliyi tek seferlik ödemeyle kandıramazsınız! Emekli maaşının enflasyon karşısında kaybını giderecek, kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Çalışan emeklilere ikramiye ödenmemesi ise kabul edilemez! Emekli keyfinden değil geçinemediği için çalışıyor!" ifadelerini kullandı.
Emekliyi tek seferlik ödemeyle kandıramazsınız!— Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 9, 2023
Emekli maaşının enflasyon karşısında kaybını giderecek, kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var.
Çalışan emeklilere ikramiye ödenmemesi ise kabul edilemez!
Emekli keyfinden değil geçinemediği için çalışıyor!#emekli
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