CHP'li Veli Ağbaba: 'Halkın 126 kilo pirincini çaldılar'

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Yurttaş her gün, ürün ve hizmet fiyatlarına yapılan zamlardan şikâyet ederken iktidarın asgari ücreti yaz ortasında bir kez daha artırması da enflasyona çare olmadı.



Ocak ayında 4 bin 253 lira açıklanan, temmuz ayıyla birlikte 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücretin alım güçleriyle ilgili bir çalışma hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şunları anlattı:

“Asgari ücretlinin sofrasındaki bakliyat ürünlerinde kaybı yılbaşına göre 182 kiloya kadar çıktı. 4 bin 253 liralık ücretle ocak ayında 287 kilo pirinç alabilen asgari ücretli, bu ay 5 bin 500 TL asgari ücretle ancak 161 kilo alabiliyor. Yani 126 kilo kayıpta. Bu kayıp bulgurda 182 kilo, nohutta 46 kilo, kuru fasulyede 41 kilo. Yine, ocak ayında 2 bin 933 adet yumurta alabilen asgari ücretlinin kaybı 314 adet. Makarnadaki kayıp ise 262 paket oldu.”

İktidarın kendisinin bile açıklayamadığı bir ekonomi modeli olduğunu da anımsatan Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

AÇLIK VE YOKSULLUK

“Modelin dar gelirlilere getirdiği tek şey açlık ve yoksulluk oldu. Asgari ücrete bu yıl iki kez zam yapılmasına rağmen asgari ücret, eylül ayı itibarıyla 7 bin 500 TL’ye yükselen ortalama açlık sınırının 2 bin TL altında kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ‘Enflasyon gerileyecek, gıda fiyatları ucuzlayacak’ dedi ama asgari ücretlinin kaybı 10 ay öncesine göre kat be kat arttı. Bu gidişle de bu modelin getireceği tek şey açlıktan ve yoksulluktan başka bir şey olmayacaktır. Asgari ücretlinin alım gücü her geçen ay azalmaya devam edecektir.”



