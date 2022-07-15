Çiftçi 20 milyon TL zarar etti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurban bayramının 1. günü yaşanan sağanak yağış ve dolu, ekili alanlarda toplam 20 milyon TL civarında hasara yol açtı. Bayramın ardından tarlasına giden çiftçiler şoke oldu. Şeftali, armut, elma, üzüm ve ceviz ürünleri, dolu nedeniyle hasar gördü.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 50 çiftçiye ait 1000 dönüm alanda dolu nedeniyle toplam 20 milyon TL zararın meydana geldiğini söyledi.
Zarar gören tarlaları inceledikten sonra açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bayramın 1. ve 2. günü oldukça fazla yağış oldu. Çiftçiler de bayram nedeniyle tarlalarına gitmediler. Bayramın ardından ise dolu hasarını gördüler. Süle, Turgutalp, Kayapınar mahallerinde şeftali, elma, armut, üzüm, ceviz ürünleri doludan zarar gördüler. Bu bir afat. 50 çiftçinin 1000 dönüm alandaki ürünlerinde toplam 20 milyon TL civarında zarar meydana geldi" dedi.
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