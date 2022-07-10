TESK: Bağ-Kurlu esnafla çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bağ-Kur'lu esnafla çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı şeklinde açıklama yaptı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Bağ-Kur'lu esnafın en fazla prim gün sayısıyla en düşük emekli aylığını aldığını, Bağ-Kur emekli aylıklarında memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi bir iyileştirme yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
"ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"
Bağ-Kur emekli aylıklarının mevcut koşullarda çok düşük kaldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"SSK'lı çalışanlar 7200 prim gün sayısıyla emekli olurken Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim gün sayısını doldurmak zorunda. Esnafımız hafta sonu demeden, bayram seyran demeden çalışmasına rağmen en düşük emekli aylığını alıyor. Yapılan son düzenlemeyle asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılırken memurlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 bin 500 liradan başlayan Bağ-Kur'lu çalışanların emekli aylıkları çok düşük. Toplumda en çok çalışan kesim olan, dükkanındaki ürünleri satarak geçimini sağlayan Bağ-Kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı. Sosyal güvenlikteki norm birliğine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine göre emekli aylıkları da eşitlenmeli. En uzun prim gün sayısını ödeyen Bağ-Kur'luların en düşük emekli aylığını alması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı."
Video Haberler
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- 'Biz bu değiliz'
- AKP'nin bayram hediyesi
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk