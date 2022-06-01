Çiftçiye mazot desteği ne kadar olacak?

01 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Mazot desteğinin yarısı devletten uygulamasında, buğdayda 1 dekar mazot maliyeti ortalama 6 litre üzerinden yapılarak, çiftçiye ödeme yapılıyor. Mevcut durumda 2020 yılında ekimi yapılıp, 2021’de hasat edilen buğday için 2021 mazot desteği 22 lira olarak geçtiğimiz Mart ayında çiftçiye ödenmişti.

Peki, buğdayı hasat eden çiftçiye mazot desteği ne zaman ödenecek? Mazot desteği artırılacak mı? Mazota gelen zamlarla birlikte en düşük mazot desteği kaç TL olması gerekiyor?

2022 MAZOT DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Tarımdan Haberler'in haberine göre 2021’de ekimi yapılan ve 2022’de hasat edilen buğday için mazot desteği çiftçiye 2023 yılında ödenecek. Mazot fiyatları gelen zamlarla birlikte 23.54 TL’ye çıkmış durumda. Ortalama 1 dekar için 6 litre üzerinden hesap edildiğinde buğdayda mazot maliyeti 141 TL ediyor. (Ancak burada ekimi yapıldığı dönemdeki fiyatların ortalaması alınacak) Mazot desteğinin yarısı devletten uygulaması kapsamında gelecek yıl çiftçiye en az 70 lira mazot desteğinin verilmesi gerekiyor. 2020’de ekimi yapılan buğdayın mazot desteği 2022 Mart ayında 22 lira olarak ödenmişti. Son yapılan mazot desteği ödemesi ile mevcut mazot fiyatları karşılaştırıldığında, çiftçiye yapılacak mazot desteğinin yüzde 200'ün üstünde artırılması gerekiyor. Ancak bu destek de çiftçiye ancak bir yıl sonra ödenecek.