Çiftçinin girdileri 15 aylık artış serisini sürdürdü, yıllık artış oranı yüzde 50’ye dayandı: Tarlada ucuzluk hayal

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ait Tarım Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) açıkladı. Endeks aylık yüzde 1.16 artarken yıllık bazda yüzde 49.93’e yükseldi. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yıllık artış yüzde 76 olurken alt kırılımlara bakıldığında aylık en yüksek artış yüzde 7.04 ile tohum ve dikim materyalinde oldu.

Yıllıkta en yüksek artış yüzde 165.31 ile veteriner harcamalarında görüldü. Artışı değerlendiren çiftçi temsilcileri, “Bu maliyetlerle üretim de ucuz ürün de hayal” derken halciler, “Meyve-sebze yurttaşa hep pahalı” dedi.

Artan yüksek maliyetlere hasat döneminde baskılanan satış fiyatları da eklenince çiftçinin iflas ettirildiğini söyleyen Çiftç-iSen Başkanı Ali Bülent Erdem, “Çiftçi tarım şirketlerine muhtaç hale geliyor, aile işletmeleri sona eriyor. Türkiye tarımı şirketlerin eline bırakılıyor. Maliyetlerdeki artış durmadan ucuz ürün üretmek imkânsızken satış fiyatı baskılanarak ucuzlatılmaya çalışıyor. Maliyetler böyle arttıkça ucuz ürün olamaz” dedi.

EMEKLİYE HEP PAHALI

Meyve-sebzede fiyat artışı durulsa da “ucuz” fiyat olmadığını söyleyen Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise “10 bin lira ile geçinmeye çalışan emekliye göre fiyatlar hep pahalı olacak. Ucuz ürün yok artık. Çiftçinin maliyetinin yanı sıra bizim de taşıma maliyetimiz sürekli artıyor. Akaryakıt zamlarına köprü zamları eklendi” diye konuştu.

MALİYET EKMEĞİ DE VURDU

Şu anda 9 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 10 lira olması yönündeki teklif, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığı’na sunuldu. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, “Artan maliyetler bizi ekmek zammı kararı almaya itti. Bu zam, maliyetin çok çok altında kaldı” dedi.