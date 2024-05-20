Yankı Bağcıoğlu'ndan OYAK'a: 2023 yılı nema oranının gerçek enflasyon rakamlarını yansıtacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir

Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:59

Güncelleme: 20.05.2024 - 16:59

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emeklilik birikimlerini değerlendiren OYAK tarafından açıklanacak 2023 yılı nema oranının, ülkenin gerçek enflasyon rakamlarını yansıtacak şekilde, enflasyonun en az iki katı seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Yankı Bağcıoğlu'nun konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Öncelikle OYAK'ın, 63 yıldır üyelerinin haklarını gözetmek, birikimlerini adil bir şekilde değerlendirmek ve emeklilik güvencesini sağlamak gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Kurumun faaliyetleri ve yönetim kararları, doğrudan yarım milyonu aşkın üyenin geleceğini etkilemektedir. Bu nedenle OYAK'ın şeffaf, hesap verebilir ve tüm üyelerin çıkarlarını gözeten bir anlayışla yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

"NEMA ORANINI BELİRLERKEN ADİL OLUN"

Önümüzdeki günlerde yapılacak Genel Kurul'da, 2023 yılı nema oranının açıklanması beklenmektedir. Bu oranın, ülkemizin gerçek enflasyon rakamlarını yansıtacak şekilde, enflasyonun en az iki katı seviyesinde belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde üyelerin beklentileri ve birikimlerinin reel değeri karşılanamayacaktır. Ayrıca OYAK iştiraklerinin mali durumu, öz varlıkları ve yatırım getirileri dikkate alınarak, nema oranının adil bir şekilde tespit edilmesi önemlidir.

''LİYAKAT' ESASLARINA UYGUN DAVRANILMASI ŞARTTIR''

Diğer yandan OYAK'ın yönetim organlarının oluşumunda, tüm üye statülerinin temsil edilmesi, ‘temsilde adalet ilkesi’ ve ‘liyakat’ esaslarına uygun davranılması şarttır. Siyasi kaygılardan uzak, tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmeli, alınan kararlar tüm üyelerin ortak yararını gözetmelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, OYAK üyesi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kazanımlarının korunması, birikimlerinin doğru değerlendirilmesi ve kurumun adil bir şekilde yönetilmesi için gerekli denetimleri yapmaya devam edeceğiz. OYAK'ın faaliyetlerini, nema oranı belirlemelerini ve yönetim yapısını yakından takip ediyoruz ve tespit ettiğimiz aksaklıkları kamuoyuyla paylaşacağız."