Çiftçinin gözü yağmurlarda

Yayınlanma: 15.10.2023 - 02:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 02:00

Türkiye geneli eylül ayı yağışları normalinin ve geçen yıl eylül ayı yağışlarının altında kaldı. Yağışlar normaline göre yüzde 33, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre de yüzde 14 azaldı. Rapora göre bölge geneli yağışlarda ise Ege ve İç Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde normaline göre azalma oldu.

Eylül ayı yağışlarında Trakya ve Doğu Anadolu’nun batısı, Mardin çevreleri hariç Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, İstanbul’un Anadolu Yakası, Yalova, Bursa, Çorum, Yozgat, Mersin, Antalya, Gümüşhane, Hatay, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 60-80 azalma oldu. Kırklareli, İstanbul’un batısı, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Samsun, Kars ve Siirt çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 100’den fazla artış var.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il ise Elazığ oldu. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 99 ile Elazığ. Eylül ayı yağışlarında Erzincan son 39, Yalova son 29 yılın en düşük yağışını aldı.