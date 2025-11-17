Çiftçinin üretici fiyatları ekimde artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ekim 2025’te yıllık yüzde 45,40, aylık yüzde 4,00 artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,06, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,83 artış kaydetti.

TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİNDE AYLIK DEĞİŞİM

Ekim ayında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre yüzde 4,13 artış görüldü. Ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde artış yüzde 2,35, balık ve diğer su ürünleri ile balıkçılık destek hizmetlerinde ise yüzde 1,84 oldu.

TEK VE ÇOK YILLIK ÜRÜNLERDE FARKLAR

Ana gruplarda değişimler öne çıktı. Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde aylık artış yüzde 12,00 olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış görüldü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,75 artış kaydedildi.

YILLIK VE AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞLAR

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 137,84 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde yaşandı. Aylık bazda ise en fazla yükseliş yüzde 28,84 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrularda gerçekleşti.