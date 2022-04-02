Son bir yılda, çiftçinin kulladığı mazot yüzde 249, gübre yüzde 344 zamlandı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 06:25

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dün bir açıklama yaparak mart ayı üretici market fiyatlarında yaşanan değişimleri, ramazan ayı öncesi fiyatları, girdi fiyatlarındaki anormal artışların üretici ve tüketici fiyatlarına yansımalarını ve dondan zarar gören üreticilerin durumlarını değerlendirdi.

Bu kapsamda üretici fiyatlarındaki artışların nedeninin mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyatlarındaki anormal yükselişlerden kaynaklandığını hatırlatan Bayraktar, özellikle şu vurguyu yaptı: “Üretici maliyetleri düşürülmeden raflara ucuzluk gelmez. Üründeki fiyat artışlarına rağmen üretici zor durumdadır. Çünkü girdi fiyat endeksi ile tarımsal üretici fiyat endeksleri arasında, üretici aleyhine giderek artan büyük fark var. Üretici maliyet baskısından bunaldı. Maliyetlerini fiyatlara yansıtamıyor. Üreticiye verilecek destek, aynı zamanda tüketiciye verilecek destektir.”

‘VERGİ ALINMAMALI’

Ayrıca dünyanın büyük bir gıda krizinin eşiğinde olduğunu belirten Bayraktar “Paramız olsa da gıda bulamayacağız. Ürün ithal etmek zorlaştı. Üretici ithal etmek ise imkânsızdır. Üreticimizin kıymetini bilelim” dedi.

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, üreticinin kullandığı mazotun fiyatı son bir yılda yüzde 249 arttı. Yine üre gübresinin fiyatları son 1 ayda yüzde 55, son 1 yılda yüzde 344 yükseldi. Ayrıca besi yemi son bir yılda yüzde 129, süt yemi ise yüzde 131 arttı. Bayraktar şu çağrıyı da yaptı: “Çiftçimizin kullandığı mazottan vergi alınmamalı. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarında da indirim yapılmalı.”