Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına ödenen tutarın yükseldiğini duyurdu
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."
İlgili Haberler
- Çiğ süt zammı süt ürünlerine de yansıdı: 5 liradan 20 liraya kadar fiyat artışı
- Çiğ sütte hayal kırıklığı
- Çiğ süt fiyatlarının artırılmaması istifa getirdi
Video Haberler
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor
- Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!
- 2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
En Çok Okunan Haberler
- Milyarlarca Euro yurttaşın cebinden çıkacak
- Sadri Alışık, unutulmaz replikleriyle yâd ediliyor
- Saray'a yapılacak spor tesisi ihalesi de yandaşa!
- FT: 'Batı 'garantör ülke' talebine mesafeli'
- Pes dedirten ticaret: Fıstık ezmesi içerisine sakladılar
- Devler Ligi'nde final yolu belli oldu!
- Burger King'den Rusya kararı
- Avrupalı tasarımcıdan ilginç bağış: O bir seks sembolü
- Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu