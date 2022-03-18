Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi.

AA
18 Mart 2022 Cuma, 13:30
Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına ödenen tutarın yükseldiğini duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."



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