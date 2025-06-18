Çikolata fiyatlarında rekor artış!

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yayımladığı verilere göre, ülkede çikolata fiyatları son yılların en hızlı yükselişini yaşıyor. Özellikle mayıs ayında kaydedilen artış oranı, 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ÇİKOLATA FİYATLARI TARİHİ ZİRVEDE

Mayıs ayında çikolata fiyatları yüzde 17,7 oranında artarak rekor kırdı. Bu artışın temel nedenleri arasında Gana ve Fildişi Sahili gibi önemli kakao üreticisi ülkelerde yaşanan kötü hava koşulları ve buna bağlı zayıf hasat gösteriliyor. Kakao arzındaki daralma, küresel piyasalarda fiyatların yükselmesine yol açtı.

Yılbaşından bu yana çikolata stoklarının tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilemesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

GIDA ÜRÜNLERİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ

İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu'nun değerlendirmesine göre, mayıs ayında çikolatanın da aralarında bulunduğu yedi farklı kategoride çift haneli enflasyon yaşandı. Tereyağında yıllık fiyat artışı yüzde 18,2 olarak kaydedilirken; dana etinde yüzde 17, kahvede yüzde 13,9, kuzu etinde yüzde 11,2, sakatat ve kakaoda ise yüzde 10,1 oranında artış görüldü.

ENFLASYONDA GIDA ETKİSİ SÜRÜYOR

Bugün açıklanan resmi verilere göre, İngiltere'de manşet enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,4 seviyesinde belirlendi. Ancak gıda fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor. Gıda kalemlerinde artış, üst üste üçüncü ayda da devam etti ve tüketiciler üzerindeki baskıyı artırdı.