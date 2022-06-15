Çimento sektöründeki gerileme hızlandı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

TürkÇimento üyelerinin toplam çimento üretimi 2022 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7’lik düşüşle, 14,5 milyon tona geriledi. İç satışlar da ocak-mart döneminde yüzde 19,3 azalarak 9,8 milyon tona indi. Bu yılın ilk çeyreğinde üretilen çimentonun yüzde 31,3’ü ihracata konu oldu.



Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TürkÇimento üyelerinin 2022 yılı ilk üç ayında çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 11,7’lik düşüşle 14,5 milyon tona geriledi. Çimento sektöründe iç satışlar da yılın ilk üç ayında yüzde 19.3 oranında azalarak, 9,8 milyon tona indi.

"GİRDİ MALİYETLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"



TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “ Enerji maliyetlerinde, Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle gerçekleşen olağanüstü artışlar, biz çimento üreticilerinin girdi maliyetlerini de geçmiş dönemlerde görülmedik ölçüde olumsuz etkiledi. Bu krizin uzaması sebebiyle üretim maliyetlerimizin artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Sektörümüzün iç piyasadaki satışlarının 2022 yılının ilk üç ayında Ege Bölgesi dışındaki ciddi düşüşü dikkate alındığında, 2021 yılındaki yüzde 6 civarındaki büyümeyi yakalayabilmemiz bugünkü koşullarda mümkün görünmüyor. Rusya-Ukrayna krizinin en kısa zamanda sona ereceğine ve iç piyasadaki durgunluğun yaz dönemiyle birlikte düzeleceğine dair inancımızı korumaya devam ediyoruz. İhracatımız ilk üç ayda artış göstermiş olsa da, sektörümüzün bugün yaşadığı maliyet artışlarıyla baş edebilmesi için iç piyasadaki satışların geçtiğimiz yıldaki seviyelere ulaşması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

2022 İLK BEŞ AYLIK İHRACAT

İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2022 Ocak-Mayıs döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artışla 507 milyon dolardan 649 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı ise yüzde 1,6 gerileyerek 12,6 milyon ton oldu. İhracatın 7.8 milyon tonu çimento; 4,8 milyon tonu klinkerden oluştu.