Çimentoya 10 günde yüzde 43 zam geldiğini belirten müteahhitler protestoya hazırlanıyor

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz barınma krizine dönüşürken, ev almak da yapmak da günden güne zorlaşıyor. Geçen yaz 1.5 milyon TL olan bir dairenin, arsa hariç yapım maliyeti bugün 2 milyon TL oldu. Fiyatlar artarken yılın ilk üç aylık verilerine göre konut satışları da yüzde 13 azaldı. Kredili satışlarda bu düşüş yüzde 50’yi geçti. Düşen alım gücü ve azalan kredi arzı yurttaşı ev alma hayalinden uzaklaştırırken her geçen gün gelen zamlar da müteahhidi yeni ev yapma iştahından uzaklaştırıyor. Çimento fiyatlarına bayramdan bu yana yüzde 43 zam geldiğini söyleyen sektör temsilcileri, bu zammın maliyetten bağımsız olduğunu belirtirken Ticaret Bakanlığı’nı göreve çağırıyor. Sektör temsilcileri inşaatları durdurarak protesto etmeyi tartışıyor.

Bayramdan önce 50 kiloluk torbası bin 750 liraya satılan çimento bugün, yüzde 43 zamla, 2 bin 500 liraya satılıyor. Vadeli alımlarda bu fiyat 2 bin 950 liraya kadar çıkıyor. Bu zammın maliyet artışıyla açıklanmayacak fahiş bir zam olduğunu söyleyen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “Fırsatçılık var burada. Serbest piyasa da işlemiyor, el altı müdahale var. Maalesef Rekabet Kurumu görevini yapamıyor. Camda da fiyat artışları ve tedarik sorunları var. İşçiliğimiz de çok artıyor. Ortalama bir işçimiz mühendislerin iki katını alıyor. Bütün bunlar birleşince müteahhitte konut yapma iştahı kalmıyor. Ev yapmak zorlaşıyor, bu da insanlarımızın ev almasını zorlaştırıyor” dedi. Önümüzdeki hafta konfederasyon olarak toplantı yapacaklarını belirten Tellioğlu, “istihdam azaltarak inşaat durdurma” da dahil her türlü protesto yolunun masada olduğunu belirtti. İktidardan bu zamlara müdahale beklediklerini söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri Kubilay Salihvatandaş ise şöyle konuştu:

YARIM KALMA RİSKİ

“Yüzde 25 zammı duyunca, seçim öncesi baskılanan maliyetlerdir diye düşündük. Ama yüzde 43’lük bir zam daha altüst etti dengemizi. Hiçbir maliyet artışı yokken bu zammın sebebini anlayamıyoruz. Bu zam, kaba inşaatta ciddi bir etki oluşturacak. Zaten fiyatlar yüksekti daha da artacak. Biz mevcut fiyatları tutup düşük kredi kampanyası beklerken her gün maliyetletlerimiz artıyor” dedi.

Artan maliyetler ve öngörülemezlik nedeniyle işini düzgün yapan müteahhitlerin yeni projelere imza atamadığını belirten Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu ise yurttaşların al-satçı küçük müteahhitlere mecbur kaldığını belirtti. Erkutoğlu bu durumun yarım kalan inşaatlar krizi yaratabileceğini vurguladı.