Gazze için 81 ilde 'sela' okundu

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:48
Gazze için 81 ilde 'sela' okundu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da "sela" adımı geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş'ın duyurusunun ardından bugün 81 ildeki 90 bini aşkın camide öğle namazından sonra sela okundu. 


filistin Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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