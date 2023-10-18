Meclis'in bütçe maratonu başlıyor: 2024 yılı bütçesi kimin için olacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2024 yılı bütçe maratonu başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 20 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapacağı sunumla başlayacak maratonun komisyon ayağı 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak. 2024 bütçesi, komisyon müzakerelerinin ardından 4-15 Aralık tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu’na gelecek.
Meclisin 2024 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi belli oldu.
Meclis Başkanlığına dün sunulan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.
Programa göre, bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 20 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak.
Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak.
Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:
27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.
31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı
1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı
2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı
7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı
10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı
14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı
15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı
16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı
17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı
21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı
ÇALIŞMALAR SAAT 10.00’DA BAŞLAYACAK
Komisyonda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü ele alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00’da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00’de toplanacak.
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin, 4-15 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.
'AĞIRLIKLI OLARAK YÜK EMEKÇİLERİN SIRTINA BİNECEK’
Sol haberin aktardığına göre, 2024’ün merkezi yönetim bütçe öngörüleri tıpkı 2023 yılı bütçesinde olduğu gibi bütçenin sermaye lehine. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman 2024 bütçesi için soL’a yaptığı değerlendirmede önemli noktalara dikkat çekmiş ve “Ağırlıklı olarak yük emekçilerin sırtına binecek” demişti.
Emekçinin, emeğin adının olmadığı bu seneki bütçeyle, 2024’e ilişkin program verilerini karşılaştırdığımızda 2024 bütçesinde de emeğe ve emekçiye düşen payın ancak daha da yük bindirmek olduğunu görüyoruz.
Konukman: “Geçen seneki bütçe kanun teklifinde vergi harcamaları tutarı 2024’teki toplanacak vergilerin (4 trilyon) yüzde 30,5’si tutarında belirlenerek 1,2 trilyonluk vergi harcaması öngörüsü yapılmış. Bu oran şimdi geçerli olursa yeni hazırlanacak 2024 yılı bütçesinde 1,2 trilyon vergi harcaması öngörüsü 2,2 trilyona yükseliyor.”
Konukman’ın dikkat çektiği bir diğer noktaysa emekçinin sırtına yüklenecek yükün giderek büyüyecek olması:
“Vergiler bu haliyle gerçekleşme tahmini üzerinden hesaplansa bile 2024 yılında yüzde 72,1 vergi artışı olacağına işaret ediyor. Bu emek cephesini iki açıdan zarara sokuyor. Birincisi gelir vergilerinin getireceği yük artacak, ikincisi KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin getireceği yük büyüyecek. Her ikisini de ağırlıklı olarak emekçiler yüklenecek.”
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