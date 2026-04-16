Çin ekonomisi savaşa rağmen hedefe ulaştı: İlk çeyrek büyümesi yüzde 5

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2026 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

İlk çeyrekte büyüme, Batı Asya’daki savaşın mart ayı verilerine olumsuz yansımasına rağmen hükümetin bu yıl için belirlediği yüzde 4,5 ila 5 aralığındaki hedefle uyumlu bir görünüm sergiledi. GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

Çin ekonomisi 2025’in son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyürken, yıl genelinde yüzde 5 büyüme göstermişti. Hükümet, büyüme ivmesindeki zayıflama nedeniyle önceki yıllarda “yüzde 5 civarında” olan hedefini “yüzde 4,5 ila 5” aralığına çekmişti.

DIŞ RİSKLER VE İÇ DENGESİZLİKLER ÖNE ÇIKTI

UİB Direktör Yardımcısı Mao Şıngyong, ekonominin yılın ilk çeyreğinde güçlü başladığını ancak dış koşulların giderek karmaşık ve kırılgan hale geldiğini belirtti. Mao, iç piyasada arzın güçlü kalmasına karşın talebin zayıf seyretmesinin büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ÜRETİM VE TÜKETİMDE YAVAŞLAMA

Mart ayı verileri, savaşın etkilerinin hissedildiği dönemde üretim ve tüketimdeki artış hızının ocak ve şubat aylarına göre yavaşladığını ortaya koydu.

Sanayi üretimi martta yıllık bazda yüzde 5,7 artarak önceki iki ayda kaydedilen yüzde 6,3’lük artışın altında kaldı. Tüketimin göstergesi olarak kabul edilen perakende satışlar ise martta yüzde 1,7 artış göstererek yılın ilk iki ayındaki yüzde 2,8’lik artışın gerisinde kaldı.

YATIRIMLARDA GERİLEME SÜRÜYOR

Sabit sermaye yatırımları yılın ilk üç ayında yüzde 1,7 artış gösterirken önceki döneme kıyasla ivme kaybetti. Gayrimenkul sektöründeki zayıflık sürerken, bu alandaki yatırımlar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 11,2 azaldı.

Özel sektör yatırımları da aynı dönemde yüzde 2,2 gerileyerek yatırımcı güvenindeki zayıflığa işaret etti.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

Kentlerdeki işsizlik oranı şubat ayı sonundaki yüzde 5,3 seviyesinden mart sonunda yüzde 5,4’e yükseldi.

IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu, 14 Nisan’da Çin’in 2026 büyüme tahminini zayıf iç talep ve İran kaynaklı gelişmelerin etkisiyle yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e indirdi.

IMF, Batı Asya’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden küresel ekonomiyi etkilediğini, hammadde maliyetlerinden enflasyon beklentilerine kadar geniş bir alanda baskı oluşturduğunu vurguladı. Kurum, ABD ve Euro Bölgesi dahil olmak üzere diğer büyük ekonomiler için de büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle Basra Körfezi’nde artan gerilim, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğini büyük ölçüde aksattı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20’sinin ve gübre ticaretinin yüzde 30’unun geçtiği boğazdaki kesintiler, küresel enerji arzını olumsuz etkiledi.

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i ile sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 30’u bu güzergah üzerinden ülkeye ulaşıyor. Tanker trafiğindeki aksaklıklar, petrol tedarikinde sorunlara ve fiyatlarda artışa yol açtı.