Çin imalat sektörü daralma eşiğini geçemedi

01 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta daralma bölgesinde kaldı. Ulusal İstatistik Bürosu (UIB) verilerine göre, imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sanayi PMI ağustosta önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 49,4'e çıktı. Endeks, ekonomik faaliyetlerdeki artışa işaret eden 50 puan eşiğinin altında kaldı.

Çin'de Kovid-19 salgınları nedeniyle kapanma ve karantina tedbirlerinin uygulandığı bahar ayları boyunca eşiğin altında seyreden endeks, haziranda 50,2'ye yükselerek şubattan bu yana ilk kez büyümeye işaret etmişti. Endeks, temmuzda yeniden 49 puana gerilemesinin ardından ağustosta hafif şekilde yükselse de büyüme eşiğinin altına kalmaya devam etti. PMI endeksinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERDEKİ ETKİNLİK AZALDI

Öte yandan imalat dışı PMI, temmuzda 53,8 iken ağustosta 52,6'ya düştü. İmalat dışı sektörler büyüme bölgesinde bulunsa da ivme kaybı dikkati çekti. İnşaat sektörü alt endeksi 56,5, hizmetler sektörü alt endeksi 51,2 puan ile büyüme eşiğinin üzerinde kaldı. Çin'de hükümetin bu yıl için "yüzde 5,5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşılamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı yılın ilk yarısında yüzde 2,5'te kalmıştı.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirleri gibi koşulların son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, iş dünyasında güveni olumsuz etkiliyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.