Çin’in 15. Beş Yıllık Planı yayımlandı: 'Güvenlik' konusu dikkat çekti...

Çin yönetimi, 15. Beş Yıllık Plan kapsamında ekonomi politikalarında gidilecek değişiklikleri ve fon sağlanacak öncelikli sektörleri ilan etti. Yeni yol haritasında, küresel tedarik zincirleri üzerinde belirleyici olan yeraltı kaynaklarının kontrolü ve enerji arz güvenliği temel başlıklar olarak öne çıktı.

KRİTİK MADENLER VE İHRACAT KONTROLÜ

Pekin yönetimi, nadir toprak elementlerindeki mevcut konumunu beş yıllık plan kapsamında ilk kez bu düzeyde vurguladı. Sektördeki işleyişin sürdürülmesi ve sanayinin mevcut yapısının dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, yurtdışında kritik minerallere erişimi etkileyen mevcut ihracat kontrol sisteminin "iyileştirileceği" açıklandı. Temiz enerji projeleri ve elektrik şebekesi yatırımları nedeniyle bakır ve alüminyum talebinin artması beklenirken; bakır ve demir cevheri gibi kalemlerde ithalat bağımlılığını azaltmak adına yerli maden arama faaliyetlerinin teşvik edileceği bildirildi.

SANAYİDE KAPASİTE VE ENERJİ TASARRUFU

Çelik, petrokimya ve bakır eritme gibi ağır sanayi kollarında gözlemlenen aşırı kapasite sorununun çözüleceği taahhüt edildi. Ancak bu taahhütle birlikte herhangi bir üretim kısıntısı kotası veya somut sayısal hedef paylaşılmadı. Hükümet, karbon yoğunluğu yüksek olan bu sektörlerde enerji tasarrufu hedefleri belirleyerek sanayide bir reorganizasyon süreci işletmeyi planlıyor.

KARBON YOĞUNLUĞU VE KÖMÜR STRATEJİSİ

Yeni planda karbon yoğunluğunun yüzde 17 oranında azaltılması hedefleniyor; bu oran bir önceki yılın hedefi olan yüzde 18’in altında kaldı. Veriler, son beş yılda karbon yoğunluğunun yalnızca yüzde 12 oranında düştüğünü gösteriyor. Karbon yoğunluğuna odaklanılması, ekonomik büyüme sürdükçe toplam emisyon miktarının artabileceğine işaret ediyor. Kömür tüketiminde ise önceki planlarda yer alan "azaltma" ifadesi metinden çıkarılarak, tüketimin önümüzdeki beş yıl içinde "zirve yapması" hedefine yer verildi. 2030 yılı itibarıyla toplam enerji tüketiminin yüzde 25’inin fosil olmayan kaynaklardan karşılanması öngörülüyor.

ENERJİ ARZI VE GAZ PROJELERİ

Petrol üretiminde yıllık 200 milyon tonluk iç üretimin korunması ve stratejik stokların artırılması önceliklendirildi. Rusya ile yürütülen ancak fiyat anlaşmazlıkları nedeniyle takvimin gerisinde kalan "Power of Siberia 2" doğalgaz boru hattı projesinde "erken çalışmaların" sürdürüleceği ifade edildi. Ayrıca, kömürün sıvılaştırılarak petrol ve gaz türevlerine dönüştürüldüğü sanayi kolunun genişletilmesine devam edileceği açıklandı.

TARIMSAL ÜRETİM VE GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda arzını güvence altına almayı hedefleyen Çin, 2030 yılı tahıl üretim hedefini 725 milyon tona çıkardı. Tarım arazilerinin azalması nedeniyle bu hedefe yüksek verimlilik ve yeni teknolojilerle ulaşılması planlanıyor. Yurtdışından ithal edilen gıda ürünleri için "güvenli tedarik" vurgusu yinelenirken; hayvancılıkta aşırı kapasitenin düzenleneceği, süt ve sığır eti sektörlerine ise destek sağlanacağı kaydedildi.