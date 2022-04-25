Çin Merkez Bankası döviz cinsi zorunlu karşılıkları düşürdü
Çin Merkez Bankası döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını 100 baz puan düşürdü.
Çin Merkez Bankası Döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını yüzde 8'e çektiğini duyurdu.
Kararın 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çin'in bu adımı yuanın dolar karşısında 17 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından geldi. Atılan adımın likidite yönetimini destekleyeceği vurgulandı.
Çin Merkez Bankası 15 Nisan'da bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmüştü.
Son dönemde Çin Merkez Bankası ekonomik büyümeyi destekleyen gevşemeci bir para politikası çerçevesine gündeme almıştı.
23 MADDELİK PAKET AÇIKLANMIŞTI
Çin Merkez Bankası ekonomiye destek vermek için 23 maddelik bir paket açıklarken, banka yetkilileri de büyümeyi önceliklendiren açıklamalarına devam etmişti.
Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, para politikasının destekleyici olduğunu belirtti ve ihtiyaç duyulması halinde küçük ve orta ölçekli şirketlere destek sağlamaya hazır olduklarını söylemişti.
Geçen haftalarda katıldığı bir panelde konuşan Yi, “Destekleyici para politikası reel ekonomiye desteği artırıyor” dedi. Ukrayna savaşına işaret eden Yi, jeopolitik gerginliklerin küresel enflasyonu tırmandırdığını ve kendi finansal piyasalarının bu durumdan muaf olmadığını belirtti.
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