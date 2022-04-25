Çin Merkez Bankası: Çin ikinci çeyrekte büyümeyi yüzde 5'in üzerine çıkarmak için güçlü adımlar atmalı
Çin Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Wang Yiming, Çin'in ikinci çeyrekte büyümeyi yüzde 5'in üzerine çıkarmak için daha güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi.
Securities Times'ın haberine göre, dün Pekin'de düzenlenen bir forumda konuşan Wang, yüzde 5'in üzerinde büyüme hedefine Nisan-Haziran döneminde ulaşılmasının Çin'in 2022'nin tamamı için ortaya konmuş olan yüzde 5,5 civarında büyüme hedefine ulaşması için kritik önemde olduğunu vurguladı.
Konuşmasında, Çin ekonomisinin yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu da belirten Wang, bu zsorluklar arasında Ukrayna'da devam eden savaşı, artan ithal enflasyonu ve Fed'in agresif faiz artırım planını işaret etti.
Wang, Çin'de COVID-19 salygınının da yurt içi talebe zarar verdiğini, üretimi ve tedarik zincirlerini aksaktığını da belirtti.
Ekonomistler, ilk çeyrekte yüzde 4,8 büyüyen Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyümesini bekliyorlar.
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