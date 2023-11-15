Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli faiz oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya büyük miktarda nakit sağladı.
PBoC'den yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan, ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 495 milyar yuan aktarıldığı bildirildi.
Açıklamada, işlemlerin, "bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutmayı", "vergi ödeme ve hükümet tahvili çıkarma takvimi gibi kısa dönemli faktörlerin etkisini dengelemeyi" ve "temel para biriminin arzını orta ve uzun vadede uygun miktarda tutmayı" amaçladığı kaydedildi.
İŞARET OLARAK DEĞERLENDİRİYOR
MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankası'ndan orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.
Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.
Bankanın adımı, hükümetin gayrimenkul sektöründeki düşüş ve yerel yönetimlerin borçlanma problemlerinin yarattığı baskıya karşı ekonomik toparlanmayı teşvik edici para politikalarına yöneleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.
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