Rus VTB Bank Başkanı Kostin: Yuan, önümüzdeki yıllarda ABD Doları'nın yerini alabilir

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:46

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:46

Rusya merkezli VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, Şanghay'da düzenlenen Rusya-Çin forumunun bir oturumunda yaptığı konuşmada dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Andrey Kostin, Çin'in para birimi Yuan'ın, önümüzdeki yıllarda dünyanın ana rezerv ve ödeme para birimi olarak bilinen ABD Doları'nın yerini alabileceğini söyledi.

Kostin, "Çin, bugün dünyanın ikinci ekonomisi ve yakın gelecekte birinci ekonomi olacak. Önümüzdeki on yıllarda dünyanın ana rezerv ve ödeme para birimi olarak ABD dolarının yerini Çin yuanının alacağını beklemek için her türlü neden var" dedi.

Rusya Merkez Bankası'nın halihazırda rezervlerini yuana yatırdığını belirten Kostin, karşılıklı Rus-Çin ticaretinde ruble ile yuan kullanıldığını dile getirdi.