Çin Merkez Bankası ters repo faiz oranını indirdi

Çin Merkez Bankası 14 gün vadeli ters repo faiz oranını indirdi ve çeyrek dönem sonuna doğru artan likidite talebinin karşılanması için piyasaya sağladığı likiditeyi artırdı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:47
Çin Merkez Bankası ters repo faiz oranını indirdi
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Ocak ayından bu yana ilk kez 14 gün vadeli ters repo operasyonu düzenleyen Çin MB, piyasaya 10 milyar yuan verdi ve faiz oranını yüzde 2.25'den 2.15'e düşürdü.

Banka, 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile de piyasaya 2 milyar yuan sağladı.

İndirim, kredi talebini canlandırmak ve ekonomiyi desteklemek için 7 günlük ters repo oranı da dahil olmak üzere bazı kilit faiz oranlarını düşürerek merkez bankasının Ağustos ayında aldığı karara yetişmek için bir hamleydi.


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