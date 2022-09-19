Çin Merkez Bankası ters repo faiz oranını indirdi
Çin Merkez Bankası 14 gün vadeli ters repo faiz oranını indirdi ve çeyrek dönem sonuna doğru artan likidite talebinin karşılanması için piyasaya sağladığı likiditeyi artırdı.
Ocak ayından bu yana ilk kez 14 gün vadeli ters repo operasyonu düzenleyen Çin MB, piyasaya 10 milyar yuan verdi ve faiz oranını yüzde 2.25'den 2.15'e düşürdü.
Banka, 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile de piyasaya 2 milyar yuan sağladı.
İndirim, kredi talebini canlandırmak ve ekonomiyi desteklemek için 7 günlük ters repo oranı da dahil olmak üzere bazı kilit faiz oranlarını düşürerek merkez bankasının Ağustos ayında aldığı karara yetişmek için bir hamleydi.
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