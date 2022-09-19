Çin Merkez Bankası ters repo faiz oranını indirdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:47

Ocak ayından bu yana ilk kez 14 gün vadeli ters repo operasyonu düzenleyen Çin MB, piyasaya 10 milyar yuan verdi ve faiz oranını yüzde 2.25'den 2.15'e düşürdü.

Banka, 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile de piyasaya 2 milyar yuan sağladı.

İndirim, kredi talebini canlandırmak ve ekonomiyi desteklemek için 7 günlük ters repo oranı da dahil olmak üzere bazı kilit faiz oranlarını düşürerek merkez bankasının Ağustos ayında aldığı karara yetişmek için bir hamleydi.