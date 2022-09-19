Xiaomi'den iPhone 14 için kablosuz şarj atağı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:35

Apple'ın eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 14 serisi de görünmüştü. Tanıtıldıktan sonra çok fazla konuşulan yeni iPhone ailesi yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya başladı.

İlk kullanıcıları için iPhone 14 cihazları da satışa çıktı. Bu kapsamda iPhone için ürettiği cihazları da bulunan Xiaomi'nin iPhone 14 özelinde ürettiği bir kablosuz şarj cihazı en çok satan cihazlar arasına girmeyi başardı.

Xiaomi imzalı iPhone 14 uyumlu şarj cihazı çok satıyor

Xiaomi tarafından geçen hafta tanıtılan iPhone 14 ile sorunsuz çalışan kablosuz şarj cihazı, ilk haftasında en çok satılan cihazlardan biri oldu. Cihazın özellikleri arasında ise şunlar var: 5000 mAh kapasitesine ek olarak, powerbank gibi de kullanılabiliyor. Öte yandan iPhone 14 ile uyumlu olsa da iPhone 13 ve iPhone 12 ile de sorunsuz çalıştığı aktarılıyor.

Söz konusu cihaz kablosuz olsa da USB-C de yer alıyor. Şarj tarafında 20W ve 12W bizleri karşılıyor ve şarjı sıfırlanmış olan bir iPhone 14'ü 2 saatin üzerinde kablosuz olarak tam doldurabiliyor.